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Самые высокооплачиваемые предложения ноября в Ярославле

17.11.2021, 8:41, Детали
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В Ярославле больше всего готовы платить руководителю службы комплектации.

Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель предлагает зарплату 110 тыс. рублей, корпоративный транспорт до места работы, бесплатные и льготные путевки для сотрудников и членов семьи и корпоративные пенсионные программы, считают в сервисе SuperJob.

На втором месте – вакансия менеджера активных продаж с зарплатой от 80 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы на рынке электротехнической или строительной продукции. Компания обещает обучение и поддержку наставника, скидки на продукцию компании и годовую премию от одного года работы в компании.

На третьем месте – директор розничной сети с зарплатой от 60 тыс. рублей. Кандидат должен иметь релевантный опыт от трех лет. Работодатель предлагает разъездной характер работы, карьерный рост и бонусы за открытие каждого успешного магазина. Также вакансия доступна для людей с ограниченными возможностями.

Также в рейтинг вошли вакансии специалиста по поиску объектов с зарплатой от 60 тыс. рублей и заместителя главного инженера с зарплатой 67 тыс. рублей.

В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, инженеров, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей.

В Ижевске, Рязани, Липецке в топе наиболее оплачиваемых вакансий — вакансии врачей. В Тюмени, Ижевске, Набережных Челнах, Астрахани в топ вошли вакансии квалифицированных рабочих.




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