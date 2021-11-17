Почему золото было так важно для древних аннунаков?

На Земле золото является одним из самых важных ресурсов, известных обществу.

Мы используем его во многих вещах. Он используется в электрических компонентах и почти во всем, что связано с электричеством, золото действительно является одним из лучших проводников, а его податливость и способность превращать его в провода, возможность использовать его в действительно малых формах в виде наночастиц сделают его невероятным технологическим ресурсом для любой разумной формы жизни, поэтому вы поверите, что инопланетная раса, способная путешествовать в космосе, использует золото более чем в одной форме.

Золото также может использоваться в качестве источника энергии с помощью свойств, называемых термоэлектрическими эффектами, где оно может брать тепло и превращать его непосредственно в электричество, это означает получение чистой и эффективной энергии.

Например, золото отражает инфракрасный свет. Инфракрасное излучение – это свет, вы его не видите, но на самом деле взаимодействуете с ним в виде тепла, излучение взаимодействует с нашими молекулами, и это заставляет их вибрировать быстрее, и вы почувствуете, что в качестве тепла золото также создает хорошую теплозащиту, отчасти потому, что оно довольно податливое.

Еще лучше то, что вы можете сделать золото очень тонким; с ним легко работать; и он обладает отличными свойствами для отражения и теплозащиты, что делает его действительно единственным металлом, который, как доказано, выдержал испытание временем, мы можем сказать, что золото неразрушимо.

Древние цивилизации использовали его тысячи лет назад в фигурах, а некоторые из них в зданиях, все, что было сделано из золота – тысячи лет назад, все еще существует сегодня.

Не только в древней Шумерии, но и в древней цивилизации по всему миру золото занимало особое место в их обществе.

Ситчин предположил, что “аннунаки” прибыли с другой планеты в нашей Солнечной системе, имеющей эллиптическую орбиту 3600 лет. Полезные ископаемые и ресурсы планет истощались, особенно Золото.

Родная планета аннунаков нуждалась в золоте в атмосфере, которая исчезала, поэтому они в основном прилетели на Землю, чтобы добывать золото и доставлять его на свою родную планету.

Согласно Древней инопланетной теории, аннунаки генетически изменили первобытное человечество и создали рабочую силу, которая позволила им быстрее добывать золото.

Аннунаки создали людей как вид рабов Согласно Захарии Ситчину, “Адаму” были первыми современными людьми, они были созданы аннунаками 450 000 лет назад, когда они генетически смешали свою ДНК с ДНК доисторического человека и таким образом получили рабочую силу, которая делала то, что хотели аннунаки.