Инопланетяне знают о существовании человечества

Инопланетным цивилизациям, которые могут находиться в радиусе ста световых лет от нас, вероятно, известно о существовании человечества, однако астрофизики уверены, что инопланетяне могут быть не такими дружелюбными, как считают многие.

Питер Уорд считает, что инопланетяне могут оказаться враждебными к человечеству. Он убежден, что если естественный отбор происходил на других планетах, то затронул все виды жизни. Только эквиваленты ДНК могут видоизменится, пишет издание Forbes.

Например, если сравнить с тем, что происходит на Земле, то можно обнаружить, что каждый отдельный вид не выделяется особым альтруизмом. Он продолжает захватывать как можно больше территорий, как можно активней размножаясь.

Если же люди столкнутся с разумной инопланетной расой, то начнется тоже самое, но уже в межпланетных масштабах – начнется ожесточенная война за ресурсы, территории и так далее.

Однако многие астробиологи убеждены, что высокоразвитый интеллект в конце концов изберет правильный путь к миру, любви и взаимопониманию. Сейчас с этим сложно согласиться, так как не уважаем друг друга и то место, где живем.

– На Земле известные нам биологические виды размножаются до тех пор, пока не будут ограничены пространством, – утверждает Уорд. – Не видно никакого альтруизма, так как каждый вид на нашей планете делает то же самое, что и человечество, то есть занимается захватом ресурсов.

Несмотря на это, и то как будут настроены инопланетяне по отношению к человечеству, встреча с ними должна быть тщательно подготовлена.

Некоторые исследователи считают, что инопланетные цивилизации могут стать той силой, которая поможет человечеству сделать правильный выбор, сменив свое агрессивное поведение на дружелюбное. Кто знает, возможно, инопланетные цивилизации ждут от нас именно этого, но пока отказываются идти на контакт.