Определены критерии отбора архитекторов города Спутник

Приоритет при создании города Спутника под Владивостоком отдадут российским архитекторам и урбанистам, однако к сотрудничеству пригласят и иностранных партнеров, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Чекунков заявил, что «мы во всех наших встречах с иностранным бизнесом представляем проекты развития городов Дальнего Востока и приглашаем их внести лучшее, что они имеют», передает РИА «Новости».

В частности, он рассказал о встречах с послом Франции и другими представителями этой страны и обсуждениях о возможности привлечения к строительству французского бизнеса. Эти компании сильны в отельном бизнесе: у них есть известные гостиничные сети, курортные проекты.

«Мы поддерживаем высокий интерес среди иностранных партнеров, но будем предлагать им конкретные участки земли после завершения мастер-плана. Приоритеты будем отдавать нашим российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но при этом предлагать совместное участие и иностранным компаниям, чтобы было максимально высокое качество новых создаваемых нами городских пространств, поскольку конкурируем здесь со всем миром», – отметил министр.

Чекунков убежден, что после пандемии иностранный туристический поток в Приморье восстановится и достигнет цифры в 1 млн человек. В 2019 году он составил 760 тыс. человек.

Однако такой показатель предполагает наличие современной инфраструктуры, музеев, спортивных сооружений, проведение массовых мероприятий.

Ранее стал известен план нового города Спутник. Напомним, 3 сентября на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о создании города у Владивостока. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья. Для первого этапа строительства города потребуется порядка 100 млрд рублей.