Житель Тулы ударил полицейского за то, что его не пустили в бар без QR-кода

Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил в лицо прибывшего его утихомирить полицейского; мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, информирует СК по региону.

«По данным следствия, в ночное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в бар… не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации от коронавирусной инфекции. На отказ работников бара впустить мужчину, последний стал агрессивно себя вести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Прибывшие на место сотрудники попытались устранить скандал, однако агрессивный 32-летний местный житель ударил головой в лицо участковому уполномоченному.

В отношении жителя Тулы возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы, информирует следственное управление. Подозреваемый задержан.

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.