 

Дети пострадали в Дагестане от передозировки лидокаина

17.11.2021, 8:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

По информации ведомства, двое детей с передозировкой лидокаина поступили 12 ноября в больницу Бабаюртовского района. Со слов родителей, для лечения воспаления верхних дыхательных путей детям по месту их проживания в Хасавюртовском районе была назначена терапия антибиотиком. Переехав в Бабаюртовский район, родители начали выполнять лечение детей сами, в Бабаюртовскую ЦРБ не обращались. Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей.

«Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому. Трехлетний малыш, поступивший в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября в состоянии комы, пришел в себя и стал дышать самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Сейчас он переведен из реанимации в отделение, жизни ребенка ничто не угрожает. Его пятилетний брат тогда же, 12 ноября, скончался по пути в больницу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации ведомства, в настоящее время ребенку проводится дальнейшая терапия в отделении, направленная на восстановление после тяжелого состояния.

Ранее ребенок умер после инъекции антибиотика в Курске.



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