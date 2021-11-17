 

Девушка подобрала полуживого воробья, и помогла ему, теперь он отказывается покидать дом и считает ее мамой

17.11.2021, 8:14, Разное
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Пара влюблённых, Алег и Джанья, прогуливались воскресным вечером по парку и случайно увидело нескольких малышей воробьев. К несчастью, одной из птиц не удалось выжить, но второй птенец оказался жив.

Супруги решили попробовать спасти птицу и забрали ее с собой. Они приложили немало усилий, чтобы выкормить малыша.

Его назвали Чибом, кормили каждый 30 минут, но новые владельцы птицы очень сомневались, что птенца удастся спасти.

Но в результате обессиленный комочек начал приходить в себя и со временем превратился в красавца-воробья.

Влюбленные понимали, что ран или поздно им придется выпустить дикую птицу на волю, так как она уже способна обслуживать себя. Они выпустили приемное дите на свежий воздух и попрощались с ним.

Но спустя четверть часа малыш вернулся домой, залетев, подлетев и сев на плечо своей мамы.

С того момента Чиби не расстаётся со своими «родителями». Сегодня птица живет в комфортабельной клетке, которая никогда не закрывается, ведь воробей любит летать.

Пара каждый день выпускает малыша на улицу, чтобы тот мог пообщаться с сородичами, получить порцию свежего воздуха и ультрафиолета. Но воробей всегда возвращается домой.



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