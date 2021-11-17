Появились первые снимки модели Audi A3 Allroad

Впервые опубликовали снимки обновленной внедорожной модели Audi A3 Allroad.

Автомобиль существенно отличается от предшественника, однако пока детали умалчиваются ввиду тестирования прототипа с плотной защитной пленкой. Вместе с тем эксперты констатировали наличие рейлингов на крыше, а также стильных боковых юбок. Кроме того, новый экземпляр имеет гибридную силовую установку. Эксперты предполагают, что новинка имеет высокую подвеску для улучшенной проходимости.

Пока тщательно скрывают технические параметры модели Audi A3 Allroad, однако уже в скором времени будут известны все характеристики автомобиля. Разработчики пока не анонсировали официальный дебют обновленного Audi A3 Allroad.