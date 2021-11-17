 

Появились фотографии кроссовера Suzuki SX4 нового поколения

17.11.2021, 8:12, Новости дня
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В Сети опубликовали шпионские снимки обновленного кроссовера Suzuki SX4.

Автомобиль удалось обнаружить на стоянке, принадлежащей заводу японского бренда. Эксперты прогнозируют более современный дизайн кузова, который выражается в новой решетке радиатора, стильных фонарях, модернизированной головной оптике. Вместе с тем актуальная генерация SX4 доступна с 2013 года, что и повлекло за собой необходимость в обновлении.

Кроме того, на европейском рынке модели имеет гибридную силовую установку с 1,4-литровым агрегатом. Автомобиль оснащается полноприводной системой. Стоимость SX4 в РФ составляет от 1,74 миллиона рублей. Пока в компании не называют характеристики новой модификации кроссовера.



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