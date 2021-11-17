 

Insider – по запросу Маска ООН расписала, как его $6 млрд спасут миллионы людей от голода

17.11.2021, 7:57, Новости дня
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Илон Маск обещал передать Всемирной продовольственной программе ООН $6 млрд, если она предоставит детальный план, как будут расходоваться эти средства, и полную отчётность. Как пишет Insider, ВПП свою часть выполнила — на своей странице в Twitter глава программы Дэвид Бизли поделился планом, в котором описано, как $6,6 миллиардов помогут спасти от голода 42 миллионов человек в 43 странах.


Reuters

В конце октября самый богатый на сегодня человек в мире Илон Маск бросил ООН вызов, пообещав предоставить Всемирной продовольственной программе (ВПП) $6 млрд, если её руководство подробно расскажет, как эти деньги помогут решить проблему голода. В понедельник 15 ноября организация свою сторону сделки выполнила, пишет Insider. 

 

Глава ВПП Дэвид Бизли, с которым Маск ведёт диалог в Twitter, опубликовал на своей странице ссылку с планом, описывающим, как $6,6 миллиардов помогут спасти от голода 42 миллионов человек в 43 странах. «Этот кризис голода требует экстренных мер, это беспрецедентная ситуация, но её можно избежать. Илон Маск, вы просили чёткий план и открытую отчётность. Вот они! Мы готовы говорить с Вами и всеми остальными, кто серьёзно намерен спасать жизни. Мы просим $6,6 млрд, чтобы предотвратить голод в 2022 году», — объявил Бизли в своей публикации в Twitter. 

 

— David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

 

Как напоминает Insider, Маск пообещал «сразу же продать акции Tesla» и пожертвовать прибыль ВПП при определённых условиях в ответ на интервью руководителя программы каналу CNN. Тогда Бизли призвал миллиардеров вроде Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса поделиться $6 миллиардов — малой частью их огромных состояний, которая при этом помогла бы спасти миллионы людей. 

 

По данным издания, новый план, предложенный ВПП, носит название A one-time appeal to billionaires to help fight famine («Единовременный призыв к миллиардерам о помощи в борьбе с голодом»). Среди прочего он предусматривает $3,5 миллиардов на продовольствие и его доставку голодающим, а также $2 млрд, которые профинансируют продовольственные талоны и чеки на получение наличных, чтобы в местах, где стабильно функционируют рынки, нуждающиеся могли купить еду по собственному выбору и поддержать местную экономику.



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