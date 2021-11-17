Politico – Байдена не стоит критиковать за осторожность по отношению к России

Многие критикуют администрацию Джо Байдена за излишнюю мягкость и осторожность в отношении России, однако данный подход продиктован необходимостью сотрудничества с Москвой для достижения определённых целей. Как пишет Politico, США работают с Россией там, где им выгодно, но, если Москва нарушит интересы Вашингтона, за этим последует жёсткий ответ.



Reuters

Скопление российских войск на границе с Украиной и миграционный кризис в Белоруссии усугубили разочарование внешнеполитического истеблишмента США подходом команды Байдена к России, поскольку он видится чересчур мягким и осторожным. Как пишет Politico, когда в начале этого года представители Совета национальной безопасности предлагали Джо Байдену пакет санкций против России, он трижды отправлял его на доработку, поскольку, по словам источников, он счёл меры недостаточно жёсткими. Как считает автор материала, учитывая последние манёвры Москвы, может, Байдену стоило бы отправить пакет обратно и в четвёртый раз?

Как продолжает издание, сам Байден долгое время не доверял Путину и, по крайней мере в прошлом, ратовал за жёсткую линию против Москвы. В его администрации есть и другие, кого считают ястребами, например представитель Госдепартамента Виктория Нуланд или госсекретарь Энтони Блинкен. Но советник по национальной безопасности Джейк Салливан, его главный заместитель Джон Файнер и международный посланник Байдена по климату Джон Керри чаще всего, наоборот, упоминаются как сторонники более осторожной линии против России.

Такая тяга к осторожности продиктована тем, что Вашингтону приходится работать с Москвой над достижением определённых целей, в частности по вопросам изменения климата и контроля над ядерными вооружениями. Администрация Байдена старается поддерживать контакты с Россией на всех уровнях, в том числе и на президентском. С самого начала его президентства он показывает, что ищет с Москвой стабильных и предсказуемых отношений, а для этого необходимы взвешенный подход и долгосрочная перспектива.

«Я бы не сказал, что это не работает. Прошло ведь всего месяцев десять. При этом Россия, Китай и другие, разумеется, проверяют Байдена. И это отнюдь не означает, что они не будут делать глупостей. Но мы должны помнить об этом, сохранять бдительность и не реагировать слишком остро», — рассуждает о подходе команды Байдена бывший сотрудник службы национальной безопасности США.

И хотя раскрыть подробности внутренних обсуждений антироссийских мер, особенно кто за что выступает, представители администрации Байдена отказались, однако, отвечая на вопрос о пакете санкций, который Байден несколько раз отправлял на доработку, высокопоставленный чиновник отметил, что Байден не просил сделать их в большей степени карательными или причинить больший вред российскому народу. Скорее, президент хотел убедиться, что санкции выйдут «умные» и хорошо продуманные, чтобы изменить поведение Кремля.

«Дело вот в чём. Там, где в интересах США работать с Россией, мы должны работать — и будем. А если РФ попытается нарушить наши интересы, мы ответим», — объяснял свою позицию Байден.