Российских пассажиров хотят полностью сканировать

Досмотр пассажиров на транспортных узлах, на вокзалах и в аэропортах должен проводиться без участия наших сотрудников, а сканерами в коридорах, по которым будут идти пассажиры. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД представитель Ространснадзора Владимир Черток на полях международного форума «Транспорт России».

«Международная организация гражданской авиации оценивает ситуацию в мире по безопасности на транспорте как сложную. Большинство стран на фоне террористических и экстремистских угроз усиливают меры безопасности», – отметил советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Черток на полях международного форума «Транспорт России» в Москве.

По словам собеседника, один из приоритетов российских властей в этом направлении – развивать дистанционные, бесконтактные методы. «Тенденция такая, что нужно сократить участие человека в сложных процессах и минимизировать воздействие на них человеческого фактора. Например, средствами досмотра во всех местах скопления людей должны быть коридоры, в которых пассажир будет полностью сканироваться», – сказал Черток.

«Россия добилась лидерства в сфере транспортной безопасности на мировом уровне – это не просто голословное утверждение: нас проверяют аудиторские комиссии Международная организация гражданской авиации, Контртеррористический комитет Совбеза ООН. Они подтверждают высочайший уровень наших разработок», – указал собеседник. «Российские разработчики создают средства для борьбы с киберугрозами, которыми интересуются представители многих развитых стран, например к нам постоянно обращаются китайские специалисты», – добавляет Черток.

Во вторник в рамках международного форума «Транспорт России» председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин подписали соглашение о совместном усилении безопасности на железнодорожном транспорте. Стороны договорились об обмене данными с использованием современных информационных систем, совместной разработке законопроектов и технических документов по безопасности.

Днем ранее президент Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам заседания президиума Госсовета, среди которых: утвердить Транспортную стратегию страны до 2030 года.

«Президент РФ поручил выделить дополнительные 500 млрд рублей – по итогам заседания президиума Госсовета в рамках программы создания инфраструктурных проектов в регионах. Эти средства пойдут на возведение транспортной инфраструктуры, что, кроме прямой выгоды, дает огромное приращение количества рабочих мест, продвижение новых технологических решений, развитие науки. Главная задача, стоящая сейчас перед нашей страной в плане инфраструктуры, – улучшение связанности регионов между собой и сокращение времени доставки грузов и пассажиров. А улучшение транспортной инфраструктуры в итоге дает прирост ВВП», – добавил советник главы Ространснадзора.