Рубль вырос к евро и снизился к доллару

Курс рубля в начале утренних торгов среды символически растет к евро и умеренно снижается к доллару, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду повышается на 8 копеек, до 73,21 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 82,69 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дешевеет на 0,8%, до 81,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».