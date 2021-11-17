 

Рубль вырос к евро и снизился к доллару

17.11.2021, 7:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс рубля в начале утренних торгов среды символически растет к евро и умеренно снижается к доллару, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду повышается на 8 копеек, до 73,21 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 82,69 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дешевеет на 0,8%, до 81,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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