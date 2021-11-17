Ouest-France – ежегодно в Европе от грязного воздуха умирает свыше 300 тысяч человек

В Европе число смертей, связанных с загрязнением воздуха, стабильно сокращается, однако по-прежнему за год преждевременно умирает свыше 300 тысяч человек, пишет Ouest-France со ссылкой на доклад Европейского агентства по окружающей среде (AEE). Согласно исследованию, больше половины этих людей можно спасти при соблюдении новых жёстких рекомендаций ВОЗ по ограничению вредных выбросов в атмосферу.



Reuters

В 2019 году загрязнение тонкодисперсными частицами привело к 307 тыс. преждевременных смертей, и хотя эта цифра на 10% меньше, чем за год до этого, она всё равно вызывает тревогу, приводит Ouest-France выводы доклада, который в понедельник опубликовало Европейское агентство по окружающей среде (AEE). Согласно этому исследованию, больше половины этих жизней можно было бы спасти, если бы 27 стран — членов Евросоюза соблюдали новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха.

Как рассказывает французская газета, в 2018 году число смертей, связанных с содержанием в воздухе частиц PM 2,5 (2,5 мкм в диаметре), составило 346 тыс. По мнению AEE, очевидное снижение этого показателя в 2019 году отчасти объясняется благоприятными метеорологическими условиями, а также главным образом усилиями по постепенному улучшению качества воздуха в Европе. Тем не менее тонкодисперсные частицы, которые проникают глубоко в лёгкие, привели к 53,8 тыс. преждевременных смертей в Германии, 49,9 тыс. — в Италии, 29,8 — во Франции и 23,3 тыс. — в Испании.

Европейское агентство по окружающей среде также подсчитало, сколько летальных исходов связано с двумя другими основными загрязнителями воздуха, которые опасны для здоровья. Наблюдается тенденция на сокращение преждевременных смертей из-за озона: в 2019 году их было 16,8, что на 13% меньше, чем за год до этого. Что касается диоксида азота, который в основном выделяют машины и тепловые электростанции, число связанных с ним смертей за это время уменьшилось на четверть и составило 40,4 тыс. человек.

В статье отмечается, что загрязнение воздуха остаётся главной экологической угрозой здоровью европейцев. Как напоминает AEE, на этот счёт можно отнести преждевременные смерти, которые чаще всего вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами, а также заболеваниями лёгких и раком лёгких. Загрязнение атмосферы может мешать развитию лёгких у детей, вызывать у них респираторные инфекции и усугубить приступы астмы.

В сентябре Европейское агентство по окружающей среде предупредило, что хотя ситуация постепенно улучшается, в большинстве стран Европы по-прежнему превышены максимальные показатели как по рекомендациям ЕС, так и по более жёстким критериям ВОЗ. По данным организации, за год от загрязнения воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, что сравнимо с количеством смертей от курения и плохого питания. Такая высокая смертность подтолкнула ВОЗ в конце сентября впервые с 2005 года ввести более жёсткие ограничения для основных вредных веществ в атмосфере. По словам главы AEE Ханса Брёйнинкса, финансирование более экологичного отопления, транспорта, агрикультуры и промышленности «позволяет улучшить здоровье, продуктивность и качество жизни всех европейцев, особенно самых незащищённых слоёв населения».

Евросоюз поставил перед собой задачу в 2030 году по крайней мере на 55% сократить число преждевременных смертей от загрязнения тонкодисперсными частицами по сравнению с 2005 года. При текущем темпе улучшения качества воздуха эта цель будет выполнена к 2032 году. Тем не менее старение населения и урбанизация могут свести на нет некоторые достижения по сохранению здоровья населения, которые связывают с сокращением вредных примесей в воздухе, указывает в заключение Ouest-France.