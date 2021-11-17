Захарова ответила на слова Украины об указе Путина по Донбассу: Не выполнили ничего

Мария Захарова указала Незалежной на ее поведение. Она дала Киеву понять, что сначала нужно начать с собственных поступков. “На воре и шапка горит”, – отметила дипломат.

Она объяснила, что как раз киевский

режим принял идущие вразрез с Минским договоренностям законы, не раз ставя под сомнение актуальность комплекса мер, передает “Общественная служба новостей”. Кроме того, Мария Захарова напомнила, что Украина не выполнила ничего из

того, что должна была по документу и решениям в рамках “нормандского формата”.

Напомним, недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

отметил, что указ Владимира Путина по Донбассу противоречит Минским соглашениям. Также он заявил, что Незалежная ждет от Франции и Германии критики документа.

Вчера, 15 ноября российский лидер дал наказ правительству принять

ряд мер, которые смягчат условия допуска на отечественный рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает RT. Депутаты должны будут отчитаться о проделанной работе. Недавно военный обозреватель Дмитрий Таран сделал предположение о том, с чем связано нынешнее обострение конфликта на Донбассе.