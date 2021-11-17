 

МВД разъяснило порядок работы сервиса постановки на учет по месту пребывания

17.11.2021, 6:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРазработанный МВД РФ совместно с Минцифры РФ сервис доступен на портале «Госуслуги» и позволяет гражданам РФ регистрироваться по месту пребывания онлайн, услуга не требует очного присутствия, сообщили в пресс-службе МВД.

«С 1 июля 2021 года посредством данного цифрового сервиса зарегистрировано в онлайн-режиме по месту пребывания более 28 тыс. граждан России. По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более 3 млн человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тыс. часов в год», – говорится на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что заполнение онлайн-формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займет не более пяти минут. Заявителям необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.

«Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве – не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет на портале «Госуслуги». При необходимости его можно распечатать. В подготовленном разъясняющем ролике показаны порядок и динамика получения госуслуги на примере распространенной жизненной ситуации, когда семейной паре необходимо зарегистрироваться в арендованной квартире», – сообщили в МВД.



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