Пентагон обеспокоила рекордная инфляция в США

В США наблюдается рекордная с 1990 года инфляция, Пентагон обеспокоен сложившейся ситуацией, сообщили его бывшие и действующие сотрудники.

Минтруд США сообщал, что рост потребительских цен в годовом выражении по итогам октября ускорился с 5,4% до 6,2%, только за октябрь они выросли на 0,9%. Годовая инфляция в стране достигла максимального значения почти за 31 год (6,3% по итогам ноября 1990 года).

Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд заявил, что такая ситуация «вызывает беспокойство прямо сейчас». Однако, по его словам, «в этом есть и некоторая доля спекуляции», передает РИА «Новости» со ссылкой на DefenseOne.

Военно-промышленные компании в США столкнулись с кризисом в цепочке поставок. Из-за инфляции могут вырасти цены по существующим (если в нем не закреплена фиксированная стоимость) и будущим контрактам.

Один из экс-аудиторов Пентагона также указал, что рост инфляции повлечет и необходимость для подрядчиков платить своим сотрудникам больше, а это опять же ведет к росту цен на вооружение.