Euronews – польские индейки помогут спасти Рождество в Великобритании

Из-за нехватки рабочих рук после брексита британские производители индюшатины не справляются с возросшим спросом перед праздниками. Однако им на помощь готовы прийти поляки, чтобы спасти Рождество и обеспечить всех британцев традиционным блюдом за праздничным столом, передаёт Euronews.

Польские индейки спасут Рождество в Великобритании! После брексита многие иностранные рабочие были вынуждены покинуть страну, а пандемия замедлила развитие рынка. Теперь британские производители индейки жалуются на нехватку рабочей силы, чтобы справиться с дополнительным спросом во время праздников.

ЭКСПЕРТ: Если говорить о проблеме с индейками в Великобритании, ещё летом производители жаловались, что им не хватает людей, работающих на бойнях. Не хватает мясников, чтобы убивать и разделывать птиц. Поэтому мы не будем производить столько индеек, сколько производили в прошлом.

Чтобы не оставить британцев на Рождество без традиционной индейки, на помощь приходят польские производители.

ЭДИТА ЛУЧИНСКАЯ, коммерческий директор компании Indykpol: Британский рынок очень важен, я думаю, для всего польского экспорта мяса птицы. За последние 10 лет экспорт на этот рынок вырос в четыре раза. Польская птица пользуется популярностью на британском рынке. В 2020 году мы экспортировали 46 процентов польского производства мяса птицы — это 1,6 миллиона тонн (или 2,7 миллиарда евро).

По словам Михала Битнера, координатора управления Indykpol, польские производители мяса не успокоятся, пока не обеспечат британцев рождественской индейкой.

МИХАЛ БИТНЕР, управляющий координатор Indykpol: Мы готовы удовлетворить все потребности наших британских клиентов. Они могут спать спокойно. Единственное, что нам остаётся сделать, — это пожелать им здоровья и счастливых праздников! С Рождеством!

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.