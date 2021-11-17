 

Euronews – польские индейки помогут спасти Рождество в Великобритании

17.11.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за нехватки рабочих рук после брексита британские производители индюшатины не справляются с возросшим спросом перед праздниками. Однако им на помощь готовы прийти поляки, чтобы спасти Рождество и обеспечить всех британцев традиционным блюдом за праздничным столом, передаёт Euronews.

Польские индейки спасут Рождество в Великобритании! После брексита многие иностранные рабочие были вынуждены покинуть страну, а пандемия замедлила развитие рынка. Теперь британские производители индейки жалуются на нехватку рабочей силы, чтобы справиться с дополнительным спросом во время праздников. 

ЭКСПЕРТ: Если говорить о проблеме с индейками в Великобритании, ещё летом производители жаловались, что им не хватает людей, работающих на бойнях. Не хватает мясников, чтобы убивать и разделывать птиц. Поэтому мы не будем производить столько индеек, сколько производили в прошлом.

Чтобы не оставить британцев на Рождество без традиционной индейки, на помощь приходят польские производители. 

ЭДИТА ЛУЧИНСКАЯ, коммерческий директор компании Indykpol: Британский рынок очень важен, я думаю, для всего польского экспорта мяса птицы. За последние 10 лет экспорт на этот рынок вырос в четыре раза. Польская птица пользуется популярностью на британском рынке. В 2020 году мы экспортировали 46 процентов польского производства мяса птицы — это 1,6 миллиона тонн (или 2,7 миллиарда евро). 

По словам Михала Битнера, координатора управления Indykpol, польские производители мяса не успокоятся, пока не обеспечат британцев рождественской индейкой. 

МИХАЛ БИТНЕР, управляющий координатор Indykpol: Мы готовы удовлетворить все потребности наших британских клиентов. Они могут спать спокойно. Единственное, что нам остаётся сделать, — это пожелать им здоровья и счастливых праздников! С Рождеством! 

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Компания Xiaomi представила в РФ новую технику

11.07 / Шпионские снимки обновленного Hyundai Tucson 2020 показали в Сети

14.07 / “Свадьба?”, “Достойная друг друга пара!”. Виторган обнародовал праздничное фото с Нинидзе

17.02 / Раскрыта стоимость Infiniti QX55 2022 модельного года

21.04 / Прилетевший на похороны деда принц Гарри дважды в частном порядке встречался с Елизаветой II – СМИ

13.01 / Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить

22.04 / Израильские силы нанесли авиаудары по Сирии после запуска ракеты с ее территории

21.01 / Байден вернул США в ВОЗ

10.05 / Чемпион РФ по мотокроссу Кох умер после падения на тренировке

31.03 / В Украине за сутки сделали 18,7 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика