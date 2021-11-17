 

Против полковника в отставке возбудили уголовное дело из-за анекдота про Росгвардию

17.11.2021, 5:50, Разное
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В Подмосковье правоохранители возбудили уголовное дело против 43-летнего полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова из-за того, что он рассказал анекдот про Росгвардию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.

Мужчину хотят привлечь к ответственности по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК).

Правоохранители увидели состав этого преступления в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца.

Дело, уточняет «ОВД-Инфо», возбудили еще весной, тогда же у полковника прошел обыск. Сейчас Шендаков находится под подпиской о невыезде.

Это не первое уголовное дело, которое завели на Шендакова из-за его активности в интернете. Зимой его приговорили к двум годам условно за публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) из-за ролика «Сурков обещал Донбассу войну!».

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Силовики тогда увидели в ролике признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а именно — к сотрудникам ФСБ. Обвиняемый не признал вину, его адвокат утверждал, что в видео не было «прямых призывов».

*внесено Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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