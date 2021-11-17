 

Мнение: Несостоявшаяся революция на Кубе

17.11.2021, 5:42, Разное
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Об итогах "протестов" на Кубе 15 ноября.

1. Еще за несколько дней до намеченной даты, подконтрольные США СМИ и социальные сети активно прокачивали тему протестов 15 ноября, которые должны были "положить начало процессу освобождения Кубы". Фейсбук и Твиттер просто затопила волна антикубинской пропаганды, шаблонных клише и рассказов про ужасы жизни на Кубе.

2. Попутно к процессу подключились различные НКО и правые организации в странах Южной Америки, которые также начали призывать кубинцев "с свободе и демократии", а также рассказывать об ужасах коммунизма на Кубе.

3. Данная медийная кампания была дополнена митингами и пикетами в Вашингтоне, Майями, а также в Чили, Колумбии, Уругвае, Бразилии и т.д. в поддержку "будущих протестов".

4. В качестве символа протестов был заранее выбран белый цвет – белая одежда (см. "Женщины в белом" https://colonelcassad.livejournal.com/6091985.html и "Белая роза" https://colonelcassad.livejournal.com/7213738.html). Символы достаточно шаблонно копировали рекомендации из методичек по ненасильственному свержению неугодных США режимов.

5. Протесты должен был триггернуть проход по городу актера Джуниора Гарсия Агилеры, который в рамках одиночного шествия с белой розой должен был запустить общественные реакции и возобновить протесты, под которые заранее завели существенные информационно-пропагандистские ресурсы по всему региону.

6. Кубинские власти явно учли опыт предыдущих протестов и на этот раз миндальничать не стали. Актера фактически поместили под домашний арест, а его окна завесили большим кубинским флагом. Также на острове прошли задержания лиц причастных к попыткам организации протеста. В результате, протесты как таковые не состоялись, окромя жалобного скулежа в сети дополняемого воем корпоративных СМИ про "преступления коммунистов на Кубе".

7. Все это выглядело как авантюра, которая провалилась. США очевидно решили попробовать, можно ли чего-то добиться на Кубе наскоком. Проверили. Не получилось. Придется возвращаться к стратегии осады, до следующего раза.

PS. США ожидаемо ввели санкции против Никарагуа, включая членов сандинистского фронта и их семей.
В целом, в стратегии и тактике американского империализма в Латинской Америке нет ничего принципиально нового.

Источник: Colonel Cassad



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