 

«Репортеры без границ» осудили задержание журналистов RT France в Польше

17.11.2021, 5:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународная организация «Репортеры без границ» осудила задержание журналистов канала RT France Давида Калифа и Жорди Демори на польско-белорусской границе.

В полиции Подляского воеводства Польши заявили, что представители СМИ якобы незаконно находились в зоне ЧП. Позже главный редактор телеканала Ксения Федорова заявила, что съемочная группа вышла на связь, журналистов оштрафовали.

«Репортеры без границ» осуждают произвольное задержание журналистов RT France Давида Калифа и Жорди Демори в зоне границы с Белоруссией во время того, как они освещали миграционный кризис», – говорилось в Twitter организации.

Отмечалось, что из-за задержания они не могли выполнять свою работу.

Также в организации призвали отказаться от ограничения свободы прессы, которые сейчас действуют в Польше. Напомним, власти республики ввели режим чрезвычайного положения на приграничных территориях страны. Находиться там могут лишь лица со специальным разрешением. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.

Оказались затрону 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве.

С прошлой недели на границе Польши и Белоруссии находятся около 2 тыс. мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС. Одна из попыток прорваться на территорию Польши была предпринята 16 ноября. Польская сторона применяла спецсредства, чтобы остановить беженцев. 



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