 

Соратница Саакашвили рассказала о его пожелтевшем лице

17.11.2021, 5:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за объявленной в тюрьме голодовки желтый цвет лица, политик очень слаб, ему тяжело говорить, сообщила член грузинского оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе сообщила, что «виделась» с Саакашвили, который «каждый день слабеет». По ее словам, экс-президент «очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый», у Саакашвили очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

«Честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался. А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы», – сообщила Деканоидзе.

Она утверждает, что другие заключенные оказывают на Саакашвили психологическое давление – «несколько раз в день шумят и кричат оскорбительные слова». По версии Деканоидзе, заключенные так себя ведут по указанию руководства тюрьмы.

Напомним, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что тот не может встать с постели. Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную.



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