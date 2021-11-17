Мнение: “Информационные машины”

"Информационные машины"

Одна из главных мыслей, которая проходит через всю эту мою серию статей, состоит в том, что компьютер, информационные технологии и компьютерные сети представляют собой техническую основу современных производительных сил – чьё развитие и приведёт с неизбежностью к смене всей системы производственных и, вообще, общественных отношений.

В советское время компьютер было принято называть «электронной вычислительной машиной» (ЭВМ) – однако к нашему времени этот термин вроде как бы устарел, превратился в выражение-анахронизм, полностью заменившись в нашей речи англоязычным заимствованием «компьютер». Лично я стараюсь сознательно использовать наряду со словом «компьютер» и старое «ЭВМ», поддерживая этим традиционное словоупотребление.

Но сейчас речь не об этом. История современного компьютера – это история электронно-вычислительных машин, однако ей предшествовала предыстория вычислительных машин, построенных на механической базе. Их история тоже интересна, и вот как раз недавно была одна памятная дата, которая, к сожалению, прошла совершенно незамеченной: 18 октября исполнилось 150 лет со дня смерти Чарльза Бэббиджа (1791–1871), одного из пионеров вычислительной техники, о котором стоит сказать пару слов.

Замечательный английский математик и изобретатель родился в Лондоне в семье банкира и математической наукой увлёкся ещё с раннего детства. Так что когда юноша поступил в престижный Тринити-колледж Кембриджского университета, он оказался более сведущим в математике, чем его преподаватели! Впоследствии, кстати, он занимал в Кембридже кафедру профессора математики – ту самую, которую некогда занимал сам Исаак Ньютон. Научная карьера Бэббиджа развивалась стремительно: уже в 1816 году, в 25 лет, он был принят в Лондонское Королевское общество, а с 1832 года Бэббидж – иностранный член-корреспондент Петербургской АН.

Чарльз Бэббидж известен оригинальными проектами механических вычислительных машин – хотя завершить воплощение этих проектов в реальных устройствах ему так и не удалось по причине недостаточного уровня развития технологий в его время. Революционность изобретений Бэббиджа состояла в том, что его вычислительные машины должны были быть программируемыми – при помощи перфокарт (а перфокарту изобрёл в самом начале XIX столетия француз Жозеф Мари Жаккар – посредством её программировался ткацкий станок, изготовлявший ткани со сложными, крупноузорчатыми переплетениями). Аналитическая машина Ч. Бэббиджа, по сути, содержала в себе все составные части современных компьютеров. Появился благодаря ей и первый в мире программист – Ада Лавлейс, дочь Джорджа Байрона, образованнейшая девушка, которая заинтересовалась машиной Бэббиджа и составила для неё первую программу. В честь Ады Лавлейс в наше время был назван один из языков программирования – «Ада».

Карл Маркс – тонкий знаток математики – следил за работами Чарльза Бэббиджа, внимательно изучал его труды, посвящённые вопросам машиноведения и организации промышленного производства. В первом томе «Капитала» встречаются 5 цитат из таких сочинений Бэббиджа.

Механические вычислительные машины, начиная с такого старинного, примитивного устройства, как абак, подготовили появление ЭВМ, но, без сомнения, действительно эффективные машины, способные обрабатывать информацию так, как это делает наш мозг, могли быть созданы только после появления электроники. Я очень люблю называть компьютер «второй головой человека», но я категорически против того, чтобы он заменил человеку голову! А о такой возможности – под впечатлением от успехов в развитии технологий искусственного интеллекта – радостно заговорили в последнее время буржуазные технократы. Якобы в не очень далёком уже будущем «умные» машины совершенно избавят человека от необходимости трудиться – и на этой основе, безо всяких социальных революций, без смены капитализма на какой-то иной строй, будет, дескать, обеспечено всеобщее благоденствие! Не будем останавливаться на критике таких утопий – об этом у меня будет написано во второй части «Капитализма – системы без будущего». Говоря вкратце: человека создал труд и труд делает человека человеком, и поэтому «избавление» человека от необходимости трудиться, что представляется величайшим достижением некоторым нынешним горе-философам, – это верный путь к тому, чтобы человек человеком быть перестал, чтобы человечество окончательно деградировало и выродилось!

В современном буржуазном обществе – с его-то системой ценностей, с доминирующим в нём отношением к жизни – использование компьютеров и Интернета просто не может не вести к оглуплению людей и деградации личности, к превращению людей в интеллектуальных и моральных уродов – так же, как во времена промышленной революции применение машин обедняло личности рабочих, делало их развитие однобоким, превращало их в уродов физических. Опасность того, что компьютер взаправду заменит человеку голову, вместо того чтобы дополнить её, усилив её возможности, становится совершенно реальной. Ведь заговорили уже на полном серьёзе о том, что благодаря «Гуглу» не нужно заучивать, запоминать какую-либо информацию – всё, что понадобится, всегда можно найти «одним кликом»!

Говорят о том, что развитие технологий автоматического перевода сделает ненужным изучение иностранных языков, – у каждого человека в смартфоне будет универсальный «переводчик», который позволит свободно общаться с представителями самых разных народов. Это утверждение, по-моему, особенно интересно: в нём отчётливо проступает свойственное буржуазной личности сугубо утилитарное отношение к знаниям, к учёбе. Языки – в особенности английский, естественно, хотя в последнее время и к китайскому интерес растёт, – учат для того, чтобы можно было вести переговоры с иноземными деловыми партнёрами, да ещё для того, чтобы поддерживать контакт с прислугой во время заграничных туристических вояжей. Для таких функций «переводчика» в смартфоне, наверное, будет и вправду вполне достаточно. Но языки нужно учить не для этого: знание иностранных языков нужно, в первую голову, для того, чтобы понимать культуру, строй мысли, да саму «живую душу» других народов, для того, чтобы развивать собственное мышление – оно становится более глубоким и разносторонним, если ты умеешь выразить ту или иную мысль разными «языковыми инструментами». Наконец, знание других языков помогает лучше и глубже освоить родной язык, понять его особенности, осознать его богатства. Но для буржуазной личности, нацеленной на «успех в жизни» и получение удовольствий от неё, всё это – пустые бесполезные абстракции!

Ещё более безумными представляются прожекты заменить «умными машинами», искусственным интеллектом труд журналиста или писателя. Ведь если даже предположить, что машины полностью заменят человека в производстве материальных благ, человеку нужно будет реализовывать себя, занимая возросшее свободное время, в разных формах творчества. Но если его и в этой высшей творческой деятельности заменят машины, чем тогда займётся человек? Если машины заменят человека буквально во всём – зачем тогда вообще нужны будут люди? Возросшее благодаря применению совершенных машин свободное время капитализм – чисто теоретически – способен занять только потребительством да получением примитивных, полуживотных удовольствий. А это и есть путь к вырождению человека.

Мы уже говорили о том, что в наступившую эпоху, на достигнутом уровне развития производительных сил, их дальнейшее развитие – это в первую голову развитие ЧЕЛОВЕКА, человеческой их составляющей. И при этом добиться их развития в наступающую эпоху можно единственно на том основании, что всестороннее гармоническое развитие человека станет общественной целью – которой и будет всецело подчинена экономическая деятельность. Только при смене всего жизнеустройства, при устранении капитализма с его законами экономического и общественного развития компьютер действительно станет «второй головой» каждого человека, неимоверно расширив и углубив его умственные возможности, дав человеку гигантские возможности для всестороннего личностного развития, для многообразного творчества и удовлетворения его духовных потребностей.

Среди фундаментальных изменений, которые происходят в наше время и затрагивают абсолютно все сферы и стороны человеческой жизни, выделяется особо информационная революция в узком её понимании – революционный технический переворот, состоящий в изобретении электронно-вычислительной техники и всё более широком и повсеместном её внедрении. Иначе говоря, происходит компьютеризация производства и всей человеческой деятельности.

Итак, компьютер (или электронно-вычислительная машина, ЭВМ) – это машина; но это машина принципиально иного типа, нежели все те машины, что были изобретены до неё. Все остальные рабочие машины предназначены для обработки вещественных предметов труда, а также для перемещения вещей в пространстве (различные транспортные и транспортирующие машины). Они заменяют руки и мускулы человека – и тем самым освобождают человека от физической работы. Назовём такие рабочие машины, поскольку исторически они появились, были изобретены первыми, рабочими машинами первого рода.

Компьютер же есть особая рабочая машина для обработки информации, для обработки информационных предметов труда. Он тоже «совершает своими орудиями те самые операции, которые раньше рабочий совершал подобными же орудиями» (К. Маркс в «Капитале» о рабочих машинах «первого рода»), – ежели, конечно, возможно уподобить электронные микросхемы аналогичным структурам головного мозга. Компьютер берёт на себя часть умственной работы – рутинной, нетворческой умственной работы, связанной с вычислениями, с запоминанием и поиском информации и т. п., и является, таким образом, как бы второй головой человека, его вторым мозгом. (Хотя, разумеется, компьютер не в состоянии заменить человеку голову, ибо «электронный мозг» никак не может освободить мозг человеческий от необходимости думать!) И если машины-двигатели и рабочие машины первого рода усиливают человеческие мускулы, а всевозможные измерительные приборы обостряют до необычайной степени наши ощущения, то компьютер – это особого рода информационная машина, расширяющая наше сознание. Скажем так: это – рабочая машина второго рода.

Рабочие машины первого рода служат ныне важнейшими средствами труда в непосредственном вещном производстве. Компьютер, будучи машиной для автоматизации умственной работы, для автоматизации обработки информации, для её хранения и воспроизведения; будучи, по сути, машиной, осуществляющей воздействие на информацию как предмет труда посредством информации как средства труда (посредством компьютерных программ), сделался главным вещественным средством труда в информационном производстве. Не случайно ЭВМ была изобретена именно в середине XX века – как раз в тот момент, когда началось ускоренное развитие информационного производства и завершилось его выделение в качестве относительно самостоятельной сферы материального производства. Тогда возникло противоречие: между ускоряющимся развитием информационного производства и отсутствием технических средств повышения производительности труда в этой сфере, отчего сдерживался дальнейший рост производства. Потребовалась машина, способная справиться с нарастающими массивами и потоками информации и многократно поднять производительность умственного труда, – и информационное производство такую машину получило.

Подобно тому как изобретение славной когорты машин первого рода во главе с паровым двигателем создало крупную промышленность, изобретение ЭВМ – особых информационных машин – впервые поставило информационное производство на подлинно прочную индустриальную основу. На этом период «информационной мануфактуры» завершился, и именно с революционного момента изобретения электронно-вычислительной машины можно уже с определённостью говорить о становлении информационного производства.

Да, это был поистине революционный момент: ведь если прежде машины повышали лишь «производительную силу рук», то теперь они стали повышать также «производительную силу мозга». И это – Сила! Изобретение и внедрение компьютеров и их систем, применение развитых информационных технологий – технологий машинной, автоматизированной переработки информации – стало одним из главных движущих факторов научно-технической революции (НТР). Благодаря вычислительной технике намного повышается производительность умственного труда, существенно упрощается и ускоряется обработка данных научных наблюдений и экспериментов, сокращаются сроки разработки новых промышленных изделий и технологий (в швейной промышленности, например, применение систем автоматического проектирования (САПР) сократило сроки разработки изделий в 10 раз!), а значит, в целом ускоряется научно-технический прогресс. Компьютер освобождает человека от нетворческого умственного труда; соответственно, он способен дать человеку намного больше времени для творческой деятельности – и позволить ему в максимальной мере реализовать свой потенциал. Вообще, фактически только после изобретения компьютера, этой «интеллектуальной» машины, повышающей «производительную силу мысли», всеобщий экономический закон экономии времени (реализуемый через повышение производительности труда) смог в полной мере развернуться уже во всех без исключения областях человеческой деятельности, включая духовное производство. (Компьютер в корне изменил, например, труд писателя, дав ему возможность вольно править текст – в чём его сковывала пишущая машинка.)

Компьютер дал науке новую, более высокую познавательную силу; многие научные направления, такие как космонавтика или квантовая химия, вообще не смогли бы развиваться без применения вычислительной техники. Несомненна и связь между прогрессом вычислительной техники и сегодняшней революцией в области биологии и биотехнологий. Благодаря применению информационных технологий, технически основанных на использовании ЭВМ, информационное производство интенсифицируется; производство информации возрастает ещё более быстрыми темпами, а стоимость её неуклонно снижается. Ускоренное же возрастание производства производственной информации означает не что иное, как ускорение развития производительных сил в их информационной форме, следовательно, и колоссальное ускорение роста производительных сил вообще. Вычислительные машины становятся главными локомотивами этого развития.

Компьютерная техника, сама претерпевая «перманентную революцию», постоянно революционизирует все области науки и техники; и её развитие, повышающее мощь человеческой мысли, подготавливает новые грандиозные революции в науке и технике, в развитии производительных сил общества.

В свою очередь, ускорение научно-технического развития в результате компьютерной революции высвобождает всё больше и больше труда из сферы непосредственного вещного производства, и это дополнительно «подталкивает» рост информационного производства, прежде всего – стимулирует разработку самой электронно-вычислительной техники. Применение компьютеров является, таким образом, мощнейшим фактором, обусловливающим «самоускорение» научно-технического прогресса и всё более ускоренный рост информационного производства по сравнению с производством непосредственным вещным.

Но ведь подлинно революционное воздействие компьютер оказал также и на автоматизацию самого непосредственного вещного производства. Симбиоз ЭВМ и машин-автоматов первого рода, включение компьютера в систему таких рабочих машин в качестве её управляющего центра, её «электронного мозга», – в качестве управляющей машины, – придали автоматизированному машинному производству совершенно новое качество. Станки и другие рабочие машины, управляемые компьютерами или микропроцессорами («чипами»), приподняли автоматизацию производственных процессов на более высокую ступень, сделав при этом производство более «гибким». Так, например, «ЭВМ-управляемые» металлорежущие станки (т. н. «обрабатывающие центры») обладают целым рядом преимуществ перед обыкновенными станками с ЧПУ, не говоря уже о «жёстких» автоматах. Их легко и просто переналадить на выпуск новой детали – для этого достаточно лишь задать программе новые параметры. Если обычные узкоспециализированные станки-автоматы используются преимущественно в крупносерийном и массовом производстве немногих однотипных изделий, то универсальные «ЭВМ-управляемые» станки способны успешно работать даже в мелкосерийном и единичном производстве, вытесняя малопроизводительное неавтоматическое оборудование. Такого рода новая техника особенно сильно подняла производительность труда как раз в мелкосерийном и индивидуальном производстве и сделала возможным в некоторых отраслях промышленности снова перейти к выпуску продукции небольшими партиями – с тем, чтобы наилучшим образом удовлетворять многообразные запросы потребителей.

Как средство автоматизации компьютер универсален: ведь даже обычный «домашний» персональный компьютер теоретически можно подсоединить в качестве управляющей машины к чему угодно – хоть к стиральной машине или аквариуму с рыбками, к доменной печи или прокатному стану… Нужно только установить на ПК специальный адаптер и загрузить программу для управления подключённым внешним устройством. Мощную вычислительную машину можно соединить с несколькими рабочими машинами первого рода, аппаратами или автоматическими линиями в единый комплекс, управляемый всего одним рабочим-оператором. Таким путём происходит переход от обычной системы автоматических машин к системе информационно-интегрированных машин, связанных между собой не только потоком вещества, но и информационными потоками, управляемыми ЭВМ. Причём, заметьте, внедрение ЭВМ в качестве общей управляющей машины в группу одинаковых машин (скажем, ткацких станков) превращает кооперацию одинаковых машин, не связанных потоком вещества, – то есть простое скопление однородных машин, – именно в систему машин, функционирующую как одно целое. Информационная машина как бы «надстраивается» над рабочими машинами первого рода; она осуществляет внешнее управление ими, которое, впрочем, может дополнять и «внутреннее» управление, реализуемое заложенной в автомат программой. Компьютер образует с управляемыми им рабочими машинами единый машинный комплекс, обеспечивающий наиболее эффективное, связанное с минимальными затратами живого труда, «самоовеществление» машино-управляющей информации.

Компьютеризация означает возведение автоматизации производства на новую ступень: ибо теперь автоматизируется, в значительной мере возлагается на машину, самый процесс контроля над работой машин-автоматов, а также автоматизируются операции смены и регулирования программ, управляющих ими. Компьютер неимоверно расширяет возможности рабочего-оператора по присмотру за работой автоматического оборудования, так как предоставляет в распоряжение человека недостающие его мозгу мощности по переработке информации о ходе технологического процесса. Таким образом, ЭВМ способна смести все (все!) психофизиологические барьеры, препятствующие повышению производительности труда тех рабочих, что управляют автоматизированным производством. Человек ведь сам по себе не в силах присматривать за бóльшим числом автоматов определённого типа, чем некоторое число x, обусловленное психофизиологическими возможностями человека. Но, получив «электронного помощника», он может теперь контролировать x+1, 2x, 3x… nx данных машин, где n ограничено только мощностью ЭВМ, а мощь компьютеров, как мы знаем, удваивается примерно каждые два года! Вот где таятся воистину неисчерпаемые резервы повышения производительности человеческого труда в любой отрасли!

Кроме того, применение АСУП – автоматизированных систем управления производством – на основе ЭВМ эффективно решает проблемы диспетчерского управления современными сложными промышленными производствами, задачи по планированию производства и согласованию работы всех цехов и прочих подразделений предприятия. Наконец, именно теперь, благодаря применению в промышленности электронно-вычислительной техники, стали реально возможными практически полностью автоматизированные производства, стало возможным распространение во всех отраслях промышленности и при всех типах «серийности» производства заводов-автоматов – вплоть до полного вытеснения ими в будущем обычных, «многолюдных» заводов.

И если марксизм ставит вопрос о том, что коммунистический принцип распределения по потребностям может быть реализован только лишь на основе изобилия материальных и культурных благ – то есть, по существу, на основе достижения исключительно высокой производительности труда, создающего эти блага, – то и достигнуто сие материальное условие коммунизма может быть лишь на базе широкого и повсеместного применения ЭВМ. Ибо они, как мы уяснили, снимают все барьеры для повышения производительности труда.

По мере развития компьютеров они будут во всё большей степени брать на себя функции контроля и регулирования, бывшие ранее прерогативой людей. Благодаря этому управление производственным оборудованием становится намного эффективнее, и резко повышается – за счёт замены многих рабочих-операторов одним – производительность труда. Соответственно, углубляется отмеченная нами ранее тенденция к замене живого труда по обработке вещества природы машино-управляющей информацией и к «перетеканию» живого труда в сферу производства программного обеспечения; тенденция к повышению активного «информационного содержания» машин и увеличению соотношения «интеллектуального» и «вещественного» в технике; тенденция к превращению производственной информации в непосредственное и основное средство труда и информационного производства – в двигатель материального производства.

Программу, посредством которой ЭВМ осуществляет внешнее управление автоматической рабочей машиной, можно рассматривать как своего рода «виртуального рабочего», управляющего машиной, присматривающего за ней. Можно рассматривать, как «виртуального рабочего», сотворённого человеком, наподобие гомункулуса в реторте средневекового алхимика, и управляемого, в свою очередь, «реальным рабочим» – оператором ЭВМ. «Реальный рабочий» запускает программу на исполнение, задаёт ей параметры и контролирует ход её работы – то есть он как бы даёт «виртуальному рабочему» производственное задание, и тот далее работает под присмотром первого. Оператор ЭВМ, таким образом, выполняет функции, схожие с теми, которые при традиционной организации производства выполняет мастер цеха, но только теперь под его командой находятся не живые люди, не «реальные рабочие», а «виртуальные». Созданием же «виртуальных рабочих» заняты программисты и все те, кто имеют дело с копированием и распространением информации.

Автоматизация и компьютеризация вещного производства являются ныне главными факторами повышения производительности труда. И тут компьютер выступает как основа современных автоматизированных средств труда.

(с) К.Дымов

https://prometej.info/pisma-ob-informatsionnoi-ekonomike-versiia-2-0-pismo-5/ – цинк

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