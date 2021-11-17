 

Пашинян оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе

17.11.2021, 4:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСитуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная, хотя и очень напряженная, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, призвав международное сообщество дать оценку происходящему.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная. Но в целом обстановка остается крайне напряженной. Разговоры о приграничных спорах абсурдны и бессмысленны. Нет спора, есть прямая агрессия против Армении», – приводит ТАСС слова Пашиняна.

При этом премьер назвал действия Азербайджана «прямой агрессией против суверенитета и территориальной целостности Армении» и призвал международное сообщество дать оценку происходящему.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

До этого сообщалось, что РФ готова содействовать стабилизации на азербайджано-армянской границе и приостановке военных операций.

Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

Позже стало известно о раненых и погибших в ходе столкновения.

Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. 



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