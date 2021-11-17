США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов

В рамках переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, а также госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И Вашингтон предлагал Пекину высвободить часть нефти из стратегических резервов, сообщил источник.

Источник South China Morning Post заявил, что энергоснабжение является «насущной проблемой» как для Китая, так и для США, сейчас «энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали». Сообщается, что Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай сообщил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности.

Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. Как пишет South China Morning Post, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о соответствующем шаге, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС.

Тем временем в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената США выступил и. о. руководителя информационного управления при минэнерго страны Стивен Нэлли. Он заявил, что «масштабы влияния» такого решения «будут относительно кратковременными» и «зависеть от того, сколько задействуют» нефти. Нэлли полагает, что влияние может продлиться всего несколько месяцев. При высвобождении от 15 млн до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на 2 доллара за баррель и падению цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра).

Напомним, резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. Средняя цена бензина в США превысила 3,4 доллара за галлон (порядка 0,9 доллара за литр) – это максимальные показатели с 2014 года.