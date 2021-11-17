 

США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов

17.11.2021, 4:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ рамках переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, а также госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И Вашингтон предлагал Пекину высвободить часть нефти из стратегических резервов, сообщил источник.

Источник South China Morning Post заявил, что энергоснабжение является «насущной проблемой» как для Китая, так и для США, сейчас «энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали». Сообщается, что Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай сообщил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности.

Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. Как пишет South China Morning Post, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о соответствующем шаге, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС.

Тем временем в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената США выступил и. о. руководителя информационного управления при минэнерго страны Стивен Нэлли. Он заявил, что «масштабы влияния» такого решения «будут относительно кратковременными» и «зависеть от того, сколько задействуют» нефти. Нэлли полагает, что влияние может продлиться всего несколько месяцев. При высвобождении от 15 млн до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на 2 доллара за баррель и падению цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра).

Напомним, резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. Средняя цена бензина в США превысила 3,4 доллара за галлон (порядка 0,9 доллара за литр) – это максимальные показатели с 2014 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В Турции число случаев COVID-19 превысило 5 млн

07.07 / В Китае зафиксировали случай инфицирования лихорадкой денге

05.09 / VOAэкспресс 4 сентября 2020

12.07 / Зеленский в Берлине объяснил новому главе ХДС, чего Украина ожидает от нового правительства Германии

22.10 / Космический зонд BepiColombo пролетел вблизи поверхности Венеры

01.09 / В Ростовской области запустили горячую линию по школьному питанию

22.09 / Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри

03.02 / Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию

07.03 / Россия и Беларусь анонсировали совместные учения

22.06 / Крымская платформа будет действовать до тех пор, пока не Россия не освободит Крым– представитель президента в АРК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика