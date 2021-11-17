 

Вассерман выступил за локдаун для непривитых

17.11.2021, 4:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДля защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».

По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».

Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.



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