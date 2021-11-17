 

Times – «превращается в помойку» — французский эксперт по культурному наследию решил переехать из Парижа в деревню

17.11.2021, 4:20, Новости дня
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Журналист Стефан Берн, который по поручению президента Эммануэля Макрона занимается вопросом памятников культурного наследия Франции, объявил, что хочет переехать из парижской квартиры в дом в сельской местности на севере страны. По словам Берна, столица «себя распустила» и «превращается в помойку», ему надоели «грязь, ямы на дорогах, постоянные стройки, шум и особенно насилие».


Reuters

Французский журналист Стефан Берн, которому ранее президент страны Эммануэль Макрон поручал провести ревизию памятников культуры и разработать новые средства их финансирования, заявил, что Париж превращается в «помойку», пишет The Times. 

 

По мнению 58-летнего Берна, французская столица становится всё более грязной и уродливой, там происходит всё больше насилия. «Что стало с «Городом света»?» — отметил журналист в одном из недавних интервью. Также Берн рассказал, что в следующем месяце собирается переехать из парижской квартиры, расположенной в районе Пигаль, в собственный дом, перестроенный из бывшей военной школы, в сельской местности на севере страны. 

 

Как обращает внимание газета, во Франции ходят споры о состоянии Парижа под руководством действующего мэра Анн Идальго, которая выступит кандидатом в президенты страны от Социалистической партии на выборах в 2022 году. Критики считают, что глава города не сумела «очистить улицы». Кроме того, многим не нравятся созданные после прошлогоднего локдауна велосипедные дорожки, огороженные цементными блоками, и прочие нововведения, которые, по мнению парижан, портят вид города. Сторонники Идальго в свою очередь настаивают, что мэр пытается сделать столицу более экологичной, и утверждают, что их оппоненты — «правые реакционеры». 

 

Берн со своей стороны подчеркнул: «Я по-прежнему восхищаюсь красотой Парижа, но мне горестно, что в какой-то мере он себя распустил и в целом даже становится уродливее. Париж превращается в помойку, куда люди выбрасывают что угодно, где угодно и как угодно».

 

Особенное возмущение Берна вызывает муниципальная программа по замене традиционных парижских лавок из дерева и железа, спроектированных архитектором XIX века Габриэлем Давиу, на «деконструированные» модели, которые больше напоминают отдельные табуреты и стулья. Феминистки утверждают, что обычные скамьи — часть патриархального общества, потому что пользуются ими в основном мужчины, а женщины — избегают из опасений перед харассментом. При этом новые скамьи, по мнению Берна, выглядят «ужасающе». 

 

Также журналист добавил, что ему надоели «грязь, ямы на дорогах, постоянные стройки, шум и особенно насилие». «Вы бы слышали, как люди общаются друг с другом. Дорожное движение — огромный источник ругани. Автомобилисты против пешеходов, скутеры против велосипедов, скутеры против машин — эта война на колёсах просто невыносима», — прокомментировал журналист. 

 

The Times отмечает, что Берн далеко не единственный парижанин, испытавший разочарование в своём городе. В период с 2013-го по 2018 год число жителей французской столицы в среднем сокращалось на 10 800 человек в год и на момент последнего сбора данных составило более 2,17 миллионов человек. После локдаунов эта тенденция, по всей видимости, стала лишь набирать обороты.



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