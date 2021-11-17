 

Мнение: О сладкой парочке, Лаврове и Шойгу… Позор? Позорище!

17.11.2021, 4:08, Разное
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От греха подальше, самое пикантное – под кат.

А пока вот о чём. Почему Россию, страну далеко не на вторых ролях в мире по уровню образования жителей, на просвещённом Западе считают «варварской»? Да и не на Западе тоже, а?

Но, между прочим, ведь заслуженно считают!

Доказательства чего по простоте душевной предоставила у себя внезапно… всемирно известная спокерперсон отечественного МИД Мария Калинка Захарова. И вот глядя на это, нормальный человек не может не почувствовать эпический стыд. Ну просто по Верещанину, «за державу обидно!».

А вам нет?

ОК. Что мы видим. Два министра, два Сергея, Лавров и Шойгу, прибыли в Париж. И, как сказала Мария Захарова, переговоры начались с того, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу преподнёс букет своей французской коллеге. «Наши мужчины они такие 💐», – с ощутимой гордостью добавила лицо и губы российского МИДа. Как бы случайно «позабыв» назвать французского министра по имени – Флоранс Парли.

Раз уж на то пошло́, начнём с букета. Путь это и по́шло.

По правилам хорошего тона, мужчина вправе и даже должен дарить женщинам букеты цветов. Но – лишь в трёх случаях:
1. Когда он за ней ухаживает, либо у них есть многолетние личные отношения дружбы, приязни, знакомства, причём вполне известные, публичные.
2. Когда есть уместный повод выразить симпатию и благодарность – День рождения, День ангела, день свадьбы…
3. Когда она – уже его жена, пусть даже и гражданская (тут даже повода не нужно).

Вот, скажем, российский президент Владимир #Путин имел полное право выразить свою признательность германскому канцлеру Ангеле #Меркель во время её прощального визита в Москву. Всё-таки буквально все понимают, что в многолетних отношениях двух лидеров уже есть много личного…

А что касается букетного жеста Сергея Шойгу… Ну, поверим, что он испытывает стойкую многолетнюю симпатию к своей французской коллеге…

Но дело даже не в решительной ломке этикета. В конце концов, всё можно списать на гусарство, которое – не позор, а удаль молодецкая. Даже во Франции. Но вот что никак не спишешь…

Посмотрите ещё раз на фото в заметке. Ничего необычного?

Ну, да, принимающая сторона – вся с медицинскими масками, прикрывающими органы дыхания. Российские гости ничуть не стесняясь демонстрируют широкие улыбки на загорелых лицах в открытую. Без масок.

Надо заметить, что в Европе медицинская маска на лице обрела некий символический смысл. Как и рукопожатие без перчаток, например. Носящий маску транслирует orbi et urbi, что носитель готов терпеть личные неудобства, лишь бы минимизировать риск того, что он может кого-либо из ближних и дальних заразить модной болезнью, которую теоретически может переносить бессимптомно. Такой маркер социально ответственного поведения. Хотя клошары могут маски и не носить.

Ну и вот…

Как ещё в Европе должны оценивать манеры этих двух Сер-геев, если не как дикость и варварство?

С другой стороны, чего ещё от них ждать, если первое лицо подаёт всем «соответствующий» пример? И сколько в таком случае эти двое доверенных смогут ещё дальше Россию позорить?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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