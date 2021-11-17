 

Больше ста погибших: в 1961 году в Чувашии сгорела школа

17.11.2021, 4:04, Разное
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В тот день в школе собралось больше 200 учащихся. Одни готовились к празднику 7 ноября, другие – к вечеру отдыха, на котором должны были выступить местные самодеятельные коллективы.

Здание школы было деревянным, построенным еще во второй половине XIX века. Актового здания в нем не было. Для этих целей использовались два класса, между которыми была разборная смежная стена. Во время мероприятий ее убирали, и два помещения превращались в одно.

Парты при этом отодвигались к окнам и ставились одна на другую. В роковой день незагороженными остались лишь одно окно и одна дверь.

Ко второй половине дня подготовка к торжествам было закончена, начался концерт. Всего в импровизированном актовом зале собралось 230 учащихся, и это при том, что объединенное помещение было рассчитано на 115 человек.

Между тем в соседнем кабинете, который был отделен от актового зала узким коридором, преподаватель физики М. Ирбитков вместе с двумя десятиклассниками по указанию директора школы С. Ярукина пытался починить портативную киноустановку, принесенную из холодного сарая.

Было нужно что-то припаять, поэтому физик попытался разжечь отопительную плитку, а затем разогреть на ней паяльник. Но изрядно отсыревшие дрова поддаваться не желали. И тут Ирбитков обратил внимание на стоявшее неподалеку ведро с бензином. Чтобы растопить пламя, учитель плеснул топливо на дрова.

Огонь тут же вспыхнул и перекинулся на ведро. Ирбитков бросил его на пол. Огненная лужа мгновенно разлилась по всему кабинету. Огонь быстро распространился по деревянному полу, взобрался на стены и потолок.

Спустя секунды пламя добралось и до актового зала. Огненный смерч устремился в открытую дверь помещения. Началась паника. Сидевшие на задних рядах устремились к незагороженному партой окну, создалась огромная толпа из кричащих, обезумевших от страха людей.

Школьники и учителя отчаянно пытались вырваться из огненного ада. В наполненном жаром и дымом помещении было невозможно что-либо разобрать, воздуха почти не было. Горело все вокруг – пол, стены, потолок.

Из пылающей ловушки смогли выбраться лишь те, кто обладал достаточной физической силой. Большинство учащихся младших классов так и остались в огненной западне.

Всего трагедия унесла жизни 110 человек: 106 школьников, 24 из них – в возрасте до семи лет, а также четверо учителей. Из-за окутавшего в тот день округу тумана пожарные машины не смогли вовремя прибыть на место.

Директор школы Ярукин и физик Ирбитков были сняты с занимаемых должностей. Суд приговорил их к восьми и 10 годам тюрьмы соответственно.

Массовой огласки факт трагедии не получил. Пожар произошел за два дня до очередной годовщины Октябрьской революции, поэтому партийные чиновники царившую вокруг атмосферу праздника решили не омрачать. О случившемся страна узнала лишь спустя 30 лет.



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