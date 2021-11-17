 

Экс-главу штаба Навального в Чебоксарах оштрафовали

17.11.2021, 4:02, Разное
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…за твиты о ФБК двухлетней давности, написанные без «экстремисткой» маркировки.

Судья участка №5 Московского района Чебоксар оштрафовала бывшего главу местного штаба Навального* Семена Кочкина на 2 тысячи рублей по статье о распространении информации о ликвидированной и запрещенной организации без упоминания этого статуса (ч. 2 ст. 13.15 КоАП). Об этом сообщает «7х7» со ссылкой на юриста Романа Райнова, представляющего интересы активиста.

Поводом для административного дела стали 15 постов в соцсети Twitter, сделанные Кочкиным в 2019–2021 годах. Активисту вменили то, что он упоминал в твитах Фонд борьбы с коррупцией* и штаб Навального* в Чебоксарах, но не указывал, что обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России.

Страницу Кочкина в твиттере проверял сотрудник управления ФСБ по Чувашии в августе 2021 года, сообщает «7х7» со ссылкой на протокол полиции.

Семен Кочкин. Фото: фейсбук

Аккаунт Кочкина в твиттере, как говорится в документе, является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность информации, поэтому активист был обязан «контролировать наличие информации на его странице». Полиция считает, что это длящееся правонарушение и что сроки давности для привлечения к ответственности не истекли, так как время нужно отсчитывать с момента обнаружения — то есть с августа 2021 года, пишет издание. Как отмечает «7х7»,

Кочкин — первый, кого в индивидуальном порядке как физлицо привлекли к ответственности за публикации в соцсетях о штабах Навального* и ФБК без «экстремистской» плашки.

13 октября Кочкин сообщил, что временно уехал из РФ в Грузию после двух штрафов за демонстрацию в соцсетях запрещенной символики «Умного голосования» и штаба Навального* и уголовных дел, возбужденных против ФБК и тех, кто был причастен к фонду.

Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией и другие организации Навального экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению. После этого многие сайты, связанные с политиком, были заблокированы.

* Мосгорсуд признал «штабы Навального» и ФБК экстремистской структурой и запретил их деятельность на территории РФ, внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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