Мнение: Приказ

И еще раз возвращаясь к приказу Минздрава, вводящему систему апартеида уже среди вакцинированных граждан. Напомню, что вакцинированный получает сертификат со сроком действия в один год, что означает обязанность (умри, но сделай) повторной вакцинации для получения нового сертификата. Пока такой порядок введен якобы до окончания «эпидемии», но по факту — до смерти уколотого. Что наступит быстрее.

Согласно приказу вакцинированный гражданин, заболев после прививки ковидом, лишается прежнего сертификата, и ему выдается новый. Второго сорта, со сроком действия полгода и с тем же самым обязательством по истечению полугода с той же формулировкой (умри, но сделай) привиться еще раз. Иначе аусвайс окажется просрочен и он переходит в низшую касту.

В чем нюанс. В том же самом циничном отношении к нормативным документам, которое было продемонстрировано вообще по всем пунктам идущей сейчас «эпидемии». Опять же, напомню, что текущее состояние по ранее действовавшим и, кстати, не отмененных рекомендациям не является эпидемией. Любые ссылки на некий особый характер вируса полностью безосновательны, так как нормативные документы не содержат ссылок на такой характер, а прямо требуют от государственных служб соблюдать порядок классификации и определения характера состояния инфекционной обстановки. В нашем конкретном случае Роспотребнадзор явочным порядком проигнорировал нормативные документы, что, собственно, само по себе должно крайне заинтересовать и прокуратуру, и следственный комитет, но им, похоже, за два года так никто и не рассказал, что такое вообще эпидемия с точки зрения требований действующего законодательства.

Та же история с экстренно принятыми вне всяких регламентов и протоколов вакцинами, которые, строго говоря, за рамками этих регламентов не могут называться вакцинами. Если кто-то заворачивает в оберточную бумагу некую субстанцию, произведенную по неизвестной технологии и с полным несоблюдением техпроцессов, называя это, к примеру, сливочным маслом — то опять же, это преступник. Бутлегер, разливающий технический спирт по бутылкам и клеющий на них этикетки с названием «Водка» – однозначно преступник. Но вот производитель, бодяжащий субстанцию неизвестного происхождения, и разливающий ее по ампулам — это спаситель человечества, и орден ему на грудь.

Нюанс в чём. Во-первых, все без исключения вакцины “против ковида” — это не вакцины, а нечто неизвестное просто потому, что они созданы в нарушение всех действующих норм их разработки. Уже поэтому название «вакцина» – это прямой обман потребителей.

Во-вторых, строго определение вакцинации звучит так: вакцина – это медицинский иммунобиологический препарат, вводимый в организм человека для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням. Так, по крайней мере, это трактует федеральный закон №157-ФЗ от 17 сентября 1998 г.

Это означает, что вещество, не создающее специфической невосприимчивости к инфекционной болезни, вакциной считаться не может. Да, конечно, существуют неприятные отклонения и исключения, связанные с индивидуальными особенностями организма, но в целом, если вас прививают от некой болезни, но вы ею заболеваете — вопрос в первую очередь к тому, чем вас привили. Если это явление начинает носить массовый характер — вопрос превращается в утверждение.

Гинцбург совершенно не зря забеспокоился и начал суетиться вокруг поддельных сертификатов, которые якобы приобретают все заболевшие вакцинированные. Накопление массы подобных случаев ставит прямой вопрос о том, что за вещество выпускает его шарага под маркой вакцины. А если учесть специфический бэкграунд конторы Гинцбурга, не сумевшей создать ни одной вакцины, к которой не было бы вопросов, плюс не менее экзотический механизм получения одобрительных документов на это варево, за гранью всех процедур и сроков по безопасности, то вакцина ли это вообще — сказать определенно уже невозможно.

И вот теперь приказ Минздрава. Он черным по белому устанавливает, что число случаев заражения людей, принявших вакцину, но не получивших в итоге обещанный иммунитет, настолько велико, что для этой группы людей приходится вводить особый порядок получения ими сертификатов о прививках. Будь ситуация «обычной», на ситуацию, возможно, никто бы не обратил внимания. Но сертификат сегодня — это фактически право на жизнь. Без такового человек не может получить клеймо, дающее ему право считаться человеком, пусть и ограниченное время. Поэтому приказ вызывает повышенный интерес.

Констатируем — то, чем колят людей, вакциной назвать нельзя. Просто потому, что вакциной называют нечто совершенно иное. Раз так, то полностью теряет смысл проблема безопасности миллионов людей: у этой субстанции просто нет своего критерия безопасности, нечего сравнивать с эталоном. А значит — кто за всё это в итоге должен ответить?

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