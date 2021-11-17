Мнение: Полезные польские идиоты

Занимательная польская истерика на тему того, что политика Польши в отношении Белоруссии лишь подталкивала ее к России.

Лидер польский партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке обвинил партию «Право и справедливость» в том, что она отдала Белоруссию в руки Москвы, сообщает wPolityce.pl. «Месяц назад я говорил: «Вы увидите, что будет 8 ноября!» В конце концов, я повторю в сотый раз, я вовсе не говорил про этих несчастных 3000 мигрантов, на которых партия «Право и справедливость» сбивает политический капитал. Я имел в виду то, что политика как «Гражданской платформы», так и партии «Право и справедливость» заключалась в том, чтобы загнать Белоруссию в объятия Москвы, что как раз и случилось», — написал на своей странице в сети польский политик.

Януш Корвин-Микке также обратил внимание на то, что раньше Александра Лукашенко можно было с чистой совестью назвать пропольским политиком, однако впоследствии он подвергся серьёзным нападкам со стороны Варшавы. «Этот человек был очень дружелюбно настроен к Польше и полякам, у него не было предубеждений в отношении нас <…>», — констатировал политик. Он напомнил, что, даже когда Трамп направил Помпео поддержать Лукашенко, польское правительство, которое он прямо-таки называет агентами или идиотами, продолжало выполнять команду Москвы — «осуждать Лукашенко и заставлять его вступить в конфедерацию с Москвой».

По его мнению, именно поддержка Польшей протестов в Белоруссии побудила Лукашенко оказывать сопротивление Варшаве. «А теперь, когда он увидел, как из-за неё она потеряла силу, он возненавидел нас окончательно и начал мстить. Вот именно отсюда появились эти мигранты. И вот свершилось! Произошло то, чего я опасался 20 лет, от чего Александр Лукашенко защищался руками и ногами.Он затягивал, отступал, согласился с гимном Союзного государства, выкручивался как только мог. Но всему приходит конец: 4 ноября было подписано 28 соглашений в рамках Союзного государства и уже слишком поздно: Белоруссия объединяется с Российской Федерацией. Хотя соглашение о соединении войск не вступит в силу до 2023 года, Белоруссия уже чувствует себя объединённой с «матушкой Россией». Александр Лукашенко уже знает, что его больше не существует, и поэтому он уже признаёт Крым частью Российской Федерации …», — объяснил польский политик.

В своей речи Корвин-Микке обратил внимание на то, что многие белорусы уже смирились с утратой свободы, и поэтому сегодня им остаётся только угрожать полякам российскими войсками. Он уверен, что цель миграционного кризиса состоит в том, чтобы прикрыть факт поглощения Белоруссии Россией. «Существуют два варианта: Ярослав Качиньский, который сделал это, — это политический кретин или российский агент. До сих пор я полагал, что, будучи плохим стратегом, он гений тактики. Сейчас я не знаю… так ли это на самом деле ?» — резюмировал он.

https://russian.rt.com/inotv/2021-11-16/wPolityce-agenti-ili-idioti- -цинк

https://wpolityce.pl/polityka/574109-absurdalne-slowa-korwin-mikkego-laurka-dla-lukaszenki – оригинал на польском

Длинный же у него тормозной путь оказался, если он это только сейчас понял.

Еще в 2020-м году было очевидно, что открыто приняв участие в попытках свержения Лукашенко, Польша своими руками помогала объективно ликвидировать западный вектор белорусской многовекторности, который был объективно более выгоден ЕС, нежели РФ. Сейчас уже смешно вспоминать, как в период до выборов 2020-го года Белоруссия вполне себе в рабочем порядке обсуждала возможность расширения посольства США в Минске и получения различных кредитов от ЕС, что позволяло Батьке и дальше эффектно балансировать между центрами силами, играя на противоречиях более крупных игроков. Инициаторы кампании направленной на свережение Лукашенко де-факто разрушили выстроенный Лукашено баланс, поломав выстроенные им схемы лавирования.

Теперь, от западного вектора белорусской многовекторности остались одни руины, китайский вектор недостаточен (Пекин в силу заинтересованности в партнерстве с Россией в других вопросах, вряд ли будет предпринимать шаги против интересов РФ в Белоруссии), поэтому позиции Лукашенко в отношениях с Кремлем ослабли и он был вынужден пойти на различные уступки,прежде всего экономического плана, что уже привело к интенсификации интеграции РФ и Белоруссии, как в бумажном, так и практическом отношении. Соответствено, те, кто в прошлом году топил против Лукашенко и за змагаров (включая структуры "Газпрома", которые надеялись пропихнуть в этой мутной воде Бабарико из "Белгазпромбанка"), объективно сыграли на руку России, хотя вполне понятно, они то стремились к другому. Те усилия, которые были предприняты в прошлом году по поддержке Лукашенко по линии спецслужб и медиа, принесли вполне осязаемый результат.

Разумеется, если бы в прошлом году Лукашенко свергли и в Минске посадили бы дуру Тихановскую и прочую шоблу, которая сейчас ошивается в Варшаве и Вильнюсе, Белоруссия находилась бы сейчас по западную сторону железного занавеса (требуя вывода российских войск с территории Белоруссии и резко озаботившись интеграцией Белоруссии с ЕС и НАТО) и все могли рассказывать про гениальную игру Качинского направленную на свержение Лукашенко. Но на практике получилось наоборот, в результате чего Польша пожинает закономерные плоды произошедшего провала, подтолкнув Лукашенко к России и заимев головную боль с мигрантами. Прибалты пока что отделались просто потерей части транзита, который прибрала к рукам Россия. Но тут думаю тоже надо рассмотреть варианты с вспомогательным ударом курдской бригады "Герои Эрбиля" на Вильнюс. Чтобы напомнить о цене авантюр по свержению режимов в соседних странах.

PS. Качинские, как покойный, так и тот, который пока живой, никогда не производили впечатления особо умных людей. Так что все закономерно. Глупые русофобы у власти в Польше лучше, чем если бы их поменяли на каких-то более умных русофобов.

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