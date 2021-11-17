 

Шон Пенн прибыл на Украину для съемок документального фильма

17.11.2021, 3:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа Украину прибыл американский актер и режиссер Шон Пенн, он собирается начать съемки документального фильма, в котором могут затрагиваться темы евромайдана и конфликта в Донбассе.

ТСН сообщает, что съемки максимально засекречены, съемочной группе и участникам интервью, которые Шон Пенн берет для фильма, нельзя раскрывать подробности. Съемки велись на улице Институтская, где в 2014 году где в ходе евромайдана велась снайперская стрельба по демонстрантам и силовикам. Пенн, как информирует ТСН, также собирается посетить зону вооруженного конфликта в Донбассе, включая передовую.

В понедельник Пенн в Киеве взял интервью у бизнесмена и владельца сети пиццерий Леонида Остальцева, который был участником украинской силовой операции в Донбассе. «Пицца Ветерано» Остальцева в Киеве известна как место встреч сторонников радикальных правых организаций, здесь проводили обыски по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».

В конце 2020 года МВД Украины сообщило о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине». Инна Грищенко, воевавшая в Донбассе в рядах боевиков радикальной организации «Правый сектор» под псевдонимом Пума, после демобилизации работала официанткой у Остальцева.



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