 

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии

17.11.2021, 3:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзраильские ВВС с позиции вблизи Голанских высот выпустили ракеты по территории Сирии, сообщают информационные агентства.

Атака произошла около 00.45 по местному времени (01.45 мск). ВВС Израиля выпустили две ракеты в направлении незаселенного здания на юге Дамаска. Одну из ракет удалось перехватить. Потерь среди сирийских военных и жертв среди мирного населения нет, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.



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