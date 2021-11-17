Россия сократила вложения в госдолг США
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В сентябре РФ располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,918 млрд долларов, сообщил минфин США.
Из них 204 млн долларов пришлось на долгосрочные облигации, 3,714 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».
В августе указанный показатель оценивался в 4,004 млрд долларов, а в июле – в 4,006 млрд долларов, передает ТАСС.
Вложения Японии и Китая, у которых больше всего облигаций казначейства США, составляли 1,299 и 1,047 трлн долларов соответственно.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда РФ одолжила американцам более 175 млрд долларов.
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