Россия сократила вложения в госдолг США

В сентябре РФ располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,918 млрд долларов, сообщил минфин США.

Из них 204 млн долларов пришлось на долгосрочные облигации, 3,714 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».

В августе указанный показатель оценивался в 4,004 млрд долларов, а в июле – в 4,006 млрд долларов, передает ТАСС.

Вложения Японии и Китая, у которых больше всего облигаций казначейства США, составляли 1,299 и 1,047 трлн долларов соответственно.

Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда РФ одолжила американцам более 175 млрд долларов.