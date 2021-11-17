Мнение: Женщины, которых любят и нет

Мы недавно обсуждали женщин, которые сами содержат мужчин, на очень плохом примере и на хорошем.

А теперь предлагаю обсудить противоположный тип женщин, тех, кого состоятельные мужчины опекают и носят на руках.

Обсудить и сравнить его с первым типом женщин, с теми, которые сами материально опекают мужчин.

Сделать я это я предлагаю на примере вот этого интервью.

Ксения Собчак, которая относится к первому типу женщин, взяла интервью у Жанны Шамаловой, которая относится ко второму типу женщин.

Это очень наглядное интервью, в нем очень хорошо виден контраст между тем и другим типом женщин.

Эти женщины как будто из разного теста.

Сам тот факт, что Жанна оказалась на интервью у Собчак – ее ошибка, свидетельство ее расшатанности в настоящий момент.

Она в очень плохой форме, утратила свой шарм, потеряла мужа, а теперь еще оказалась героиней тошнотворного хайпа.

Но даже в этом плохом состоянии она все равно ведет себя так, что становится понятно, почему она, девочка из бедной молдавской семьи, несколько раз выходила замуж за очень богатых и при этом симпатичных мужчин. Не за "старых денежных мешков" как пренебрежительно говорят женщины первого типа про олигархов, а за красивых, богатых и влюбленных мужчин.

Для женщин первого типа – это недосягаемая планка.

Сколько бы они ни твердили, что им не нужны мужья с деньгами, что они самостоятельны и сами зарабатывают, все это зеленый виноград.

Деньги партнера зарабатывать собственные деньги не мешают. Наоборот.

Но если мужчины с женщиной живут только на условии ее финансовых вложений, надо честно признать, что она не обладает ни одним из качеств тех женщин, в которых влюбляются те самые "завидные женихи", выбирая их из толпы самых красивых и знатных невест.

Последнее называется "высокая любовная ОЗ".

А у женщин первого типа, наоборот, любовная ОЗ низкая, хотя социальная может быть высокой.

Давайте разбираться, как это выглядит и в чем это проявляется.

Во-первых, имидж. Во-вторых, манера общения. В-третьих, выбор поведения.

Все это у женщин второго типа хорошее и в границах. А у женщин первого типа наоборот.

Нельзя сказать, что женщины второго типа всегда красивы от природы. Нередко да, но часто ничего особенного.

Но в них всегда есть шарм. Они всегда милые, часто нежные, нередко очаровательные, почти всегда спокойные и уравновешенные.

Именно это делает женщин второго типа привлекательными.

Женщины первого типа бывают как красивы от природы, так и некрасивы, но они всегда почти вульгарны и грубы.

Поэтому природной красоты в них не видно, даже если она была.

А если не было, тем более.

Чего-то не хватает таким женщинам с самой юности, они не нравятся мальчикам и вместо того, чтобы присмотреться к тем девочкам, которые мальчикам нравятся, они начинают обесценивать женственность и бунтовать против нее.

Против всего остального они тоже бунтуют, против своей конституции, против своего возраста.

Именно поэтому они вываливаются из всех границ.

Такая женщина, например, может надеть кепку с крупной надписью матерным словом, и соревноваться с молодым панком в том, кто больше скажет матерных слов.

Это я про интервью Ксении с Моргенштерном.

Моргенштерн решил уже сменить амплуа, стать приличней, поскольку он уже не подросток, да и надоело, а тетя Ксения, которая ему в матери годится, сражается с ним за место самого фрикового фрика и самого безобразного безобразия. И ей не надоело.

Таким женщинам часто хочется быть гадкими, если нельзя быть милыми, лишь бы не остаться незамеченными.

Если бы Ксения спросила у меня совета по поводу своего имиджа, я бы сказала, что ее архетип – это Старуха Шапокляк.

Училка-с-рогаткой. Вот тогда даже назидания ее будут в кассу.

Образ Шапокляк – харизматичный, узнаваемый, символизирует хулиганство, бунт и хайп.

Однако мы должны честно признать: имидж Шапокляк прикольный, но с романтической точки зрения не привлекательный.

Привлекательный женский имидж совсем другой.

Эти женщины не хотят бунтовать против стереотипов, они вписываются в стереотип классической женственности.

Хоть сто лет назад, хоть триста этот образ остается одним и тем же.

Это уважительные, покладистые, вежливые девушки, ценящие правила приличия, не болтающие лишнего.

Это очень понятный и в целом простой образ, но многим женщинам он оказывается не под силу.

Училка им мешает быть уважительными, Штурман мешает быть покладистыми, Выскочка мешает быть вежливыми, Оправдашка мешает не болтать лишнего. То есть баги и щипцы, торчащие в разные стороны, делают женщин первого типа такими тяжелыми и неприятными, что их готовы любить только в обмен на большие вложения.

Из-за этого у них на поясе всегда висит доильный аппарат, они много и откровенно говорят о сексе, потому что в их жизни этого дефицит, значимость этого велика.

А женщины второго типа, наоборот, такие приятные и такие комфортные в общении, что в них влюбляются и готовы вкладываться.

И секс всегда больше нужен не им, а тем, кто с ними.

Предлагаю обсудить интервью и описать различия между тем и другим женским типом.

Учтите при анализе, что стратегия Ксении в любом интервью – провоцировать собеседника на фейлы.

Чем больше фейлов, тем лучше.

Опозорился человек – классно. Опозорился и его перекосило – еще лучше.

Стал заикаться, краснеть, потеть и метаться – полный кайф.

Чужие отрицательные эмоции – корм для любых троллей.

Норвежские тролли, кстати, тоже подходящий архетип для имиджа Преподавательницы Хайпа.

Впрочем, норвежские тролли слишком няшные.

Можно найти кого-то пожестче и поинфернальней. Например, вот этого андрогинного парня, Мерилина Мэнсона:

Вот этот имидж будет даже секси, он может быть и блондинкой, и вместо хайпожорства в нем – изысканный вампиризм.

Но продолжим.

Жанна в интервью с Ксенией очень долго не поддавалась на провокации. Никаких фейлов не было.

Она отвечала спокойно и в границах приличия.

Муж прекрасный, как и все предыдущие, но только лучше, она его любила, он ее тоже, жили прекрасно, а сейчас почему-то конфликт… наверное это чужое влияние…

Как ни старалась Ксения вытащить из Жанны какую-нибудь дрянь, вскрыть ее решето, ничего у нее не вышло.

И тогда она достала компромат.

Жанне надо было прочитать и сказать, что это похоже на фейк, который ей надо внимательно изучить и показать юристу.

Вот как нужно отвечать на провокации, друзья.

Если вам вдруг показывают что-то, что у вас украли или добыли иным нечистым путем, надо спокойно смотреть, а потом говорить так:

– Я не знаю, откуда это у тебя. Но это какая-то попытка компромата. Давай это мне, я буду с этим разбираться.

И все.

Ничего говорить вы больше не должны, закройте границы, когда вам подкидывают компромат или мусор.

Вы должны запомнить на всю свою жизнь: вы имеете право и даже долг не свидетельствовать против себя.

И когда перед вами или у вас на мозгах скачет тролль, требуя, чтобы вы отвечали на оскорбительные или невыгодные вопросы, вы должны говорить так:

– Нет. На этот вопрос ответа у меня нет. Попробуйте задать другой.

Говорите это с любовью к нему. Пусть и правда попробует, ведь ему надо учиться задавать вопросы в границах.

И понятное дело, не ходите на такие допросы, поскольку раз вы пришли и уселись, значит вы согласились, что вас будут сейчас поливать грязью, будут сталкивать вас с вашими друзьями и бывшими партнерами.

Но даже если вы позарились на что-то и пришли, выбирайте, на что и как отвечать.

Всегда и везде отвечайте только на те вопросы, на которые вам отвечать выгодно.

Как думаете, друзья, почему люди покорно вываливают все, что у них спрашивают?

Зачем они оправдываются?

Почему они спорят и суетятся?

И если вы смотрели интервью Ксении с Жанной, расскажите, сравните их.

Про компромат не надо, пусть суд разбирается и даже УК.

Обсудим везенье в любви одних женщин и невезенье других.

Благодаря хорошим границам Жанне везло в любви.

И ей надо быстрей вернуться в границы, чтобы закончить полосу неудач, не поддаваться на провокации бывших мужей и троллей.

Кстати, можем обсудить, почему и как она вывалилась из границ, и как ей туда вернуться.

И женщин первого типа давайте тоже обсудим.

Понятно, почему им в любви не везет? Я только про ошибки в имидже немного написала, остальное предлагаю описать вам.