 

Петраков после победы Украины над Боснией: За три месяца постарел лет на пять. Пусть все сегодня отпразднуют!

17.11.2021, 3:20, Новости дня
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“Очень доволен, что сборная Украины вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ 2022. Хочу поздравить всех ребят. За то, что они сегодня сделали… Поздравляю всех болельщиков Украины… Пусть все сегодня отпразднуют! – сказал Петраков. – Это была нервная игра, я этого ожидал… Я не хочу говорить про игру. Это была нервная игра на результат”.

Последние три месяца после назначения в сборной Петраков назвал самыми сложными в футбольной жизни.

“За это время я, наверное, постарел лет на пять. Но очень доволен сейчас! Уже немного адаптировался в своем новом амплуа”, – отметил наставник.

Финишировав на втором итоговом месте в группе D сборная Украины в марте сыграет в плей-офф отбора на ЧМ 2022. Соперниками команды тренера Петракова в 1/2 финала могут стать сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции или Уэльса.

“Мы сделали лишь 50% от того, что от нас требуется. Нас ждет тяжелый плей-офф, в нем собрались сильные соперники. Но я знаю, что ребята никого не боятся. У нас отличный коллектив. Будем играть. У нас есть цель — поехать в Катар на чемпионат мира”, – подчеркнул тренер.

Контекст:

Сборная Украины победила в Зенице команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В составе украинской команды голы забивали Александр Зинченко и вышедший на замену во втором тайме Артем Довбик.

Чтобы сыграть в финальном турнире чемпионата мира в Катаре, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале и финале. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 26 ноября.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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