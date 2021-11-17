 

Я желаю тебе такой дружбы – Личное мнение

17.11.2021, 3:18, Разное
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Сегодня я увидела самые печальные, самые растерянные, самые испуганные глаза на свете.


Фото: Соцсети

Глаза эти принадлежат крохотному тигрёнку, которого терзали на съёмках очередного, никому ненужного Голубого огонька Малахов с Басковым.

Бедного малыша, место которого — у материнской груди, притащили в студию, полную горлопанов.

Басков держит осоловевшего малыша так, словно тот — не животное, не живое существо, способное испытывать большой спектр эмоций — от привязанности радости до страха и растерянности, а мешок с мусором, за который и браться-то — противно.

В тигрёнка тычут микрофоном. Напомаженный Басков суёт свой лощёный пряник ему в мордочку. Очевидно же: малышу — плохо, страшно, у него — сильнейший стресс. От этого стресса он и обделался.

https://t.me/lenamiro/10196

Дикая сцена, совершенно дикая. Два нечутких горлопана ржут над страданиями малыша, а толпа зевак снимает всё это на камеру.

Видео опубликовали, кстати, не зеваки, а сам Малахов у себя в Инстаграме. Подписал он это дело так:

ЧП на съёмках Новогоднего огонька: тигрёнок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…

Дружбы? Малахов, ты — в себе?

Если то, что произошло на съёмках вашего Голубого огонька ты считаешь дружбой, то от всей души желаю тебе такого друга, который возьмёт тебя голого за шкирку, чтобы ты перед всем честным народом обосрался от страха, а зеваки это засняли на камеру и поржали.

Я желаю тебе такой дружбы, Малахов, в которой ты ощутил бы растерянность, страх, беспомощность и абсолютную беспросветность, которую ощущают все животные, рождающиеся и умирающие в клетке, как этот тигрёнок. Он родился в клетке и умрёт в клетке, прожив жизнь в муках.

И Баскову я желаю точно такой же дружбы.

Мои пожелания имеют свойство сбываться, особенно, когда к ним присоединяетесь вы. Сила коллективного бессознательного, так сказать.

А вы что пожелаете Малахову с Басковым?

Источник: Лена Миро



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