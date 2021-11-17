Мнение: Месть Илларионова страшна

Видать, действительно мы на пороге какого-то общественного катаклизма. Как-то уж очень быстро начинают раскрываться карты и лезть наружу всякие глобальные проблемки, до поры до времени – и вроде бы надежно – запрятанные под ковер. Да, впрочем, что говорить, если мир на пороге глобального закабаления «по китайскому варианту» (см. пост про куаркодизацию), а среди прочих явных угроз – наступление всемирного коммунизма (то есть совка во всемирном масштабе) имени тов. Шваба, глобальное и насильственное сокращение потребления имени Греты Тунберг, плюс мелочевка типа давно назревшего и перезревшего глобального экономического кризиса или третьей мировой войны США-Китай.

На этом фоне даже на вид обычное бормотание «говорящих голов» в Ютубе оборачивается настоящим срывом покровов (спасибо старине Астерроту, навел на эту БОМБУ). Там что удивительно? То, что перед нами не обычное «экспертное» «Взгляд и нечто», обо всеми и ни о чем. Нет, в этом виде Андрей Илларионов делает невероятное – особенно для такого расслабленного жанра, как треп на Ютубе: он не просто комментирует новости – он их связывает воедино и на наших глазах сооружает КОНЦЕПЦИЮ, показывает скрытые пружины событий. Это высший – и почти забытый уже – пилотаж журналистики. Сейчас-то принято ровно наоборот: от журналиста требуют просто «изложить факты», от эксперта – высказать мнение, и НИ ОТ КОГО даже не просят главного – сделать вывод. Это примерно как если бы в детективе, который мы читаем – сначала бы нам изложили обстоятельства типа «кто чего заметил», потом бы все герои последовательно высказались на тему, кто кого подозревает и какое у кого мнение о произошедшем… и на этом всё, конец. А «кто убийца» – нам бы так никто и не сказал. Стал бы кто читать такой детектив?

Так вот Илларионов в этом видео выступает как настоящий Пуаро в детективах Агаты Кристи: он излагает все обстоятельства, задает наводящие вопросы, делает промежуточные выводы – а потом указывает пальцем и говорит прямо: «Убийца – дворецкий!» И все понимают – да, это действительно так. Истинные любители детективов меня поймут: слушать Илларионова в этом ролике – наслаждение, полтора часа пролетают незаметно.

Для меня все ж было непросто – я человек заскорузлый, тяжело расстаюсь с преубеждениями, особенно, когда приходится перестраивать свою картину мира «с точностью до наоборот». Правда, я уже был подготовлен кое-какими предыдущими событиями, моя уверенность уже была поколеблена – но все ж я до последнего еще думал, что «Трамп – наш», что в Кремле поддерживали его победу, что Обаму Путин «не любил», а с Трампом у него был «тайный союз»… ведь ну ведь так же и было! Ведь сам лозунг «Трамп – наш» – его ведь тут придумали, в 2016 году, я его много раз слышал!

Хотя факты-то я тоже не мог не замечать – что на самом-то деле именно при Байдене отношения России и США существенно УЛУЧШИЛИСЬ, что именно при Трампе Россия от США не получала НИЧЕГО, что Трамп душил «Северный поток», а Байден дал ему «зеленый свет», что Трамп вооружал Украину, а Байден ее держит за хобот, что, в конце концов, Крым был захвачен именно при Обаме-президенте и Байдене-вице! Наконец, что у Трампа с Путиным не было ни одного полноценного саммита, а Байден, хотя и практически не приходя в сознание, встретился с Путиным уже через полгода после своего избрания!



Уильям Бернс, глава ЦРУ

Другими словами, ВСЕ БЫЛО НАОБОРОТ. Российская элитка отродясь не была «трамповской», наши сырьевые клопы были и будут даже не «за Хилари» – они просто «демовские», т.е. принадлежат Демпартии, и с потрохами. А если еще точнее – есть трансатлантическая ось Англия-Демпартия, и у наших олухов просто нет выбора: поскольку все они – проанглийские, то они, соответственно, и продемовские. А это значит – мировой Фининтерн, ВОЗ, глобальная ядовитая сеть СМИ (СNN, Вашингтон пост, Нью-Йорк Таймс, Таймс и т.д.), мировой конгломерат IT-корпораций (ФБ, Гугл, Ютуб, Аппл, Твиттер) – это всё «наши». Хотелось бы сказать «партнеры», но нет – даже не старшие партнеры. Бери, как говорится, ниже.

Илларионов про это всё и рассказывает. В частности, про недавний визит в Москву на 2 дня (!!) руководителя ЦРУ Бернса. Каково? Ни одна ведь сволочь на ТВ (где кипит непрерывная антиамериканская истерика во всяких ток-шоу) об этом даже не обмолвилась. К визиту главы ЦРУ в Москву не имел отношения ни Сергей Лавров, ни вообще МИД России. Бернс якобы встречался с Нарышкиным, главой нашей Службы Внешней Разведки – а по мнению Илларионова, с Путиным (якобы именно поэтому и два дня – чтобы можно было в Сочи смотаться из Москвы, и вернуться обратно в Москву).

О чем Путину перетирать с главой ЦРУ? Как вообще ТАКУЮ встречу объяснить послушно бьющемуся в антиамериканских конвульсиях электорату? Я посмотрел – да никак не объяснять. Нету объяснений. Тут очень кстати и слова Нарышкина о ЦРУ как о «партнерской организации».

«МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают “плодотворные партнерские отношения”, особенно в борьбе с международным терроризмом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин». Круто!

Сразу на ум приходит аналогия такой же загадочной и ничем не объясненной встречи Путина в 2016 году. Только тогда он в Кремле (!) вдруг устроил встречу с выпускниками Итона (при том, что НИКОГДА – ни до того, ни после – не встречался в Кремле с выпускниками каких бы то ни было российских учебных заведений).

Как об этом издевательски сообщала русская служба БиБиСи: «Ученики знаменитого Итонского колледжа частным образом встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, чем удивили британскую прессу.

Президент Путин принял десятерых питомцев элитного колледжа неделю назад, но газеты Daily Telegraph и Sun написали об этом только сейчас, обнаружив записи и фотографии участников встречи в “Фейсбуке”.

Обе газеты почти слово в слово написали, что юные итонцы “обскакали” премьер-министра Терезу Мэй, первая встреча которой с Путиным должна состояться лишь на саммите “двадцатки” в Китае 4-5 сентября».



Итон в Кремле принимает Путина

В общем, пресловутые «российские хакеры» если на кого и работали на самом деле, то на Хиллари Клинтон и на «сонного Джо» Байдена. И сейчас глава ЦРУ, по всей видимости, приезжал для того, чтобы поднанять их же для каких-то еще важных выборов – они в Америке постоянно, а у «демов» дела что-то не очень.

Очень хорошее интервью с Илларионовым, хотя он сам – тоже весьма мутная лошадка. Но ему, видать, знатно попала шлея под хвост – когда его аккурат год назад те же «демы» весьма грубо и безапелляционно вышвырнули с непыльной работы «консультанта-аналитика» в «Институте Катона» в Вашингтоне – кстати, выкинули за пост в ЖЖ (!) на русском языке (!!). Я писал о той истории почти в режиме онлайн. С той поры Илларионов, судя по всему, затаил на «демов» хамство – примерно как, из анекдота, Владимир Ильич Ленин на царя за смерть брата.

При всей вроде бы полной несоразмерности сил – царь всея Руси, король польский и финский против какого-то жалкого адвокатишки-недоучки – для царя, как мы знаем, всё в итоге закончилось печально, мстя была воистину страшна. Посмотрим, чем в итоге закончится эта обида для Демпартии США…