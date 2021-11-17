Мнение: Сумеречная метавселенная

Армения заявила, что готова к мирным переговорам с Азербайджаном. Что, собственно, в переводе на понятный язык означает признание очередного поражения и согласие на условия победителя. Если победитель не выдвинет совсем уж неприемлемые условия, но тут, скорее всего, всё будет относительно цивилизованно, лицо сохранить дадут.

Ереван поступает вполне прагматично: лучше зафиксировать текущий убыток, чем доводить его до полной катастрофы. В ситуации, когда Москва снова играет роль кота Леопольда и рассказывает байки про то, что в секретариат ОДКБ ничего не поступило, а потому организация не может рассмотреть возникшую проблему, рассчитывать на это мифическое объединение нет никакого смысла.

Армяне, видимо, используют паузу, чтобы попытаться найти третьи страны, согласные на гарантии безопасности. Собственно, особо искать не надо – Франция вполне однозначно готова начать рассматривать вопрос о предоставлении таких гарантий.

Понять французов можно: многовековое соперничество Англии и Франции в ситуации, когда происходит передел Кавказа под присмотром именно англичан, для Франции – нож в печень. Турция, конечно, решает свои собственные задачи в Закавказье, но то, что она заручилась поддержкой Великобритании, секрет полишинеля.

"Цимес" ситуации в том, что делят бывшую российскую зону жизненных интересов. Закавказье, как и Средняя Азия – прямые ворота на российский юг. Сама конфигурация географического пространства всегда вынуждала Россию крайне жестко относиться к своему предполью, защищая эти зоны. А политика, как известно – это превращенная география.

Нюанс в том, что нынешняя Россия пребывает в глубокой коме. Символом этой комы является безвылазно сидящий в каком-то погребе президент. Кто-то из этой подвальной метавселенной иногда выползает, но вот кто именно – поди разбери. Я в путинских аватарах совершенно не разбираюсь, например.

Собственно, вся политика России – это давно параллельный "метаюниверс", где мы всех давно победили и не знаем, что с этой победой делать. Проблема в том, что реальная жизнь с этим сумеречным сознанием нигде не пересекается.

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