В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении своего отца

Мужчину, подозреваемого в убийстве своего отца и расчленении его тела, задержали в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме 1 по улице Смоленской. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, сын застрелил отца из охотничьего ружья во время ссоры, после чего расчленил тело и выкинул его в реку.

Ранее в петербургской реке Смоленка рабочий нашел сумку с частями мужского тела.