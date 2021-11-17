В Европе осудили испытание Россией противоспутниковой системы

Еврокомиссар Тьери Бретон, а также правительства Германии и Франции раскритиковали испытание Россией противоспутниковой системы.

Бретон заявил, что «как еврокомиссар, отвечающий за космическую политику ЕС и, в частности, за (программы) Galileo и Copernicus» присоединяется «к самым решительным осуждениям против испытания», которое «привело к разрушению спутника на низкой орбите», передает РИА «Новости».

МИД Германии заявил, что Берлин «очень обеспокоен испытанием», так как «на низкой околоземной орбите возникло множество обломков, которые осложняют на годы вперед свободное и беспрепятственное использование космического пространства всеми странами». По версии Германии, «обломки также подвергли дополнительным рискам астронавтов» на МКС, передает ТАСС.

Берлин считает, что Москва продемонстрировала «безответственным поведением», которое «несет высокие риски ошибочных расчетов и эскалации» и «подчеркивает растущие риски и угрозы безопасности и стабильности» в космосе. В ФРГ заявили о «неотложности (нахождения) компромисса международного сообщества по правилам мирного и устойчивого использования космического пространства, а также по мерам безопасности и выстраивания доверия».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли также осудили проведенные испытания. Министры «напомнили своим российским коллегам на встрече 12 ноября о том, что Франция давно выступает за мирное и ответственное использование космического пространства», сообщила пресс-служба французского МИДа.

Франция совместно с руководящими институтами ЕС подготовила и передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предложения по учреждению норм ответственного поведения в космосе, «чтобы уменьшить космические угрозы и избежать рисков недопонимания и эскалации». Франция «призывает Россию принять участие в этих дискуссиях по реализации норм в космосе».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.