Белоруссия не увидела проблем с нахождением на ее территории мигрантов

Каких-либо проблем с нахождением на территории Белоруссии иностранных граждан нет, сообщил глава МВД страны Иван Кубраков.

Кубраков заявил, что «с учетом увеличения количества иностранных граждан», прибывающих в Белоруссию, сотрудники МВД «обеспечивают охрану общественного порядка в местах концентрации иностранцев как в городе Минске, так и в целом» по стране. Министр заверил, что «проблем с нахождением на территории» страны «иностранных граждан нет», «ситуация находится под контролем», пишет «СБ. Беларусь сегодня».

По словам министра, «сил и средств достаточно». Он сообщил, что с 1 сентября «из Белоруссии выбыло 8 тыс. иностранных граждан через международные пункты пропуска». В отношении 1,5 тыс. мигрантов «составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства». Их решено депортировать, передает РИА «Новости».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.