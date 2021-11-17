 

Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого

17.11.2021, 2:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19

Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.

На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;

При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.

За минувшие сутки в РФ выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.



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