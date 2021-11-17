 

НАСА выразило тревогу после испытания Россией противоспутниковой системы

17.11.2021, 2:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНАСА заявило Роскосмосу, что встревожено опасностью, которая якобы существует для МКС из-за испытания Россией противоспутниковой системы, сообщил глава американского ведомства Билл Нельсон.

Как полагает американская сторона, угрозу космонавтам и астронавтам создает космический мусор, облако которого образовалось после испытания. Нельсон сообщил, что «говорил с гендиректором Роскосмоса Рогозиным» и «выразив тревогу по поводу опасности, которая продолжает угрожать астронавтам и космонавтам на МКС». По его словам, «критически важно» обеспечить «безопасность людей и объектов в космосе – сейчас и в будущем», передает РИА «Новости».

Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс призвал «все ответственные космические державы присоединиться» к США «в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия». Вашингтон считает, что российские действия продемонстрировали «полное пренебрежение» Москвы «к безопасности, защите, стабильности и долгосрочной устойчивости в космической сфере для всех стран», передает ТАСС.

Бейтс заявил, что образовавшийся «мусор еще долгие годы будет представлять прямую угрозу для деятельности в космическом пространстве и подвергать риску спутники, на которые полагаются все страны для обеспечения национальной безопасности, экономического процветания и научных открытий». Он сказал, что США намерены «работать с союзниками и партнерами в стремлении отреагировать на этот безответственный акт». 

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.

Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая космические беспилотные аппараты Х-37, напомнили в российском военном ведомстве. Действия США оцениваются как угроза, подчеркнули в Москве, отметив, что на этом фоне Минобороны РФ осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности.



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