Байден дал странный ответ на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине

Журналистский пул Белого дома не понял ответа американского президента Джо Байдена на вопрос о том, отправят ли США делегацию на Олимпиаду в Пекине. Журналисты также сомневаются в том, понял ли сам Байден вопрос.

Когда президента спросили, поедет ли американская делегация в Пекин, Байден ответил: «Я – делегация». Как заявили журналисты, было неясно, что Байден имеет в виду и понял ли он вопрос, передает РИА «Новости».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс также не дал ответа на вопрос о том, считает ли администрация США необходимым бойкот Олимпийских игр. Бейтс заявил, что ему «нечего добавить по этому поводу». Он отметил, что данная тема не затрагивалась в ходе онлайн-переговоров Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, передает ТАСС.

Напомним, издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что американская администрация намеревается провести дипломатический бойкот зимней Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Пекине. Ни один из представителей властей США не посетит соревнования в Китае, говорится в материале WP.