Мы забываем о пористости и расчесывании: для ухода за волосами нужно сначала ответить на несколько важных вопросов

Каждая женщина мечтает о красивых и здоровых волосах. Сложно подсчитать, сколько средств тратится на дорогущие разрекламированные шампуни и кондиционеры, сколько времени отнимают чудодейственные маски. Но, несмотря на все усилия, волосы часто не становятся сильнее.

Трихологи уверены, что все ваши усилия будут бесполезны до тех пор, пока вы не сможете “понять” свои волосы. Этого можно добиться, откровенно ответив на несколько вопросов.

О чем следует подумать, прежде чем выстраивать свою стратегию ухода за волосами

Многие люди считают, что качественный уход за волосами предполагает только поддержание их чистоты. Да, конечно, это важно. Но необходимо задуматься о нынешнем состоянии ваших волос и задать себе несколько вопросов:

“Что я делаю для исправления поврежденных или очень сухих прядей?” “К какому типу относятся мои волосы?” “Каков уровень их пористости?” “Хочу ли я сохранить прическу на несколько дней или предпочитаю менять образ каждый день?” “Использую ли я физические или химические манипуляции для волос?” “Какие проблемы с волосами меня беспокоят?”

Волосы, которые неоднократно подвергались химической обработке, включая окрашивание, нередко ослабленные и даже поврежденные. Манипуляции с ними могут существенно отличаться от процедур, доступных для волос, которые никогда не обрабатывались химических веществами.

Не всем типам волос полезно ежедневное мытье, к примеру, обладательницам вьющихся волос. При этом необходимо учесть один аспект: если вы боретесь с жирностью волос и кожи головы, частоту мытья можно увеличить.

Это все говорит о том, что в уходе за волосами существует множество нюансов, поэтому вы должны быть готовы к экспериментам, которые позволят вам найти то, что подходит именно вам.

Что такое пористость волос

Этот фактор, который влияет на выбор плана по уходу за волосами, многим незнаком. Пористость прядей отражает состояние волосяного стержня, а также его способность удерживать влагу. Различают три уровня пористости:

низкий; нормальный; высокий.

При низкой пористости кутикулы волос уплотнены и выровнены, благодаря этому влага не проникает в стержень волоса. У волос средней пористости слой кутикулы более свободный, а это означает, что в стержень волоса проникает достаточное количество влаги. Такой уровень считается идеальным, поскольку ему необходим меньший уход. А высокая пористость говорит о том, что кутикула волос всегда открыта, поэтому в стержень волоса проникает слишком большое количество влаги. Это часто связано с повреждениями, которые вызывает химическая обработка, окружающая среда либо ошибки, допущенные в уходе за волосами.

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Поддержка изнутри

Люди часто забывают, что здоровье волос во многом зависит от продуктов, которые составляют основу рациона. Водный дисбаланс, а также нездоровая пища негативно сказываются на состоянии ваших прядей. В состав волос входит кератин. Чтобы улучшить вид своей шевелюры, увеличьте потребление белка и пейте больше очищенной воды.

Существует множество продуктов, которые богаты питательными веществами, стимулирующими выработку кератина в кутикуле. Вот лишь некоторые из них:

В куриных яйцах содержатся аминокислоты, необходимые для производства кератина. Ягоды насыщены антиоксидантами, поддерживающими здоровье фолликулов. Строительными блоками для кератина являются растительные белки. Здоровью кожи головы помогут цитрусовые, насыщенные витамином С. Сладкий картофель, шпинат и брокколи содержат витамины группы В, которые принимают участие в синтезе кератина.

И хотя правильный рацион, как правило, является первой линией защиты, добавки тоже могут быть полезными. Было доказано, что добавки с коллагеном приносят пользу волосам, поддерживая их здоровье и регенерацию фолликулов, обеспечивая необходимые соединения для роста волос.

Очищение

Шампуни позволяют легко очистить волосы от грязи и излишнего кожного сала, но они часто содержат сульфаты и другие более агрессивные ингредиенты, которые могут лишить волосы, а также кожу головы влаги.

Обладательницы волнистых волос часто используют вместо классических шампуней очищающие средства, в состав которых не входят синтетические добавки (фталаты, сульфаты), раздражающие вещества, ароматизаторы и синтетические красители. Лицензированный парикмахер и старший контент-менеджер Mayvenn Hair Бриттани Джонсон рекомендует для вьющихся локонов чередовать обычное мытье шампунем с ковошингом (очищение с помощью кондиционера). Некоторые люди используют для ополаскивания яблочный уксус.

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Кондиционирование

Эксперты сходятся во мнении, что кондиционирование — это один из важнейших способов ухода, который должен использовать каждый, независимо от типа волос. Тип выбранного вами кондиционера зависит от проблем с волосами. К примеру, людям с очень сухими волосами необходимо выбирать средства, в состав которых входят увлажнители, способствующие более глубокому проникновению влаги в стержень волоса.

Тем, кто борется с поврежденными волосами, можно использовать восстанавливающий кондиционер с протеинами шелка. И не забывайте о кондиционерах несмываемых. Для вьющихся волос влага является ключевым фактором, поэтому несмываемые кондиционеры восстанавливают блеск и влагу.

Увлажнение

Каждый шаг в уходе за волосами важен, но увлажнение влияет на все: от простоты ухода до результатов ваших усилий по укладке волос. Для того чтобы правильно выбрать увлажняющее средство, необходимо знать свой тип волос и уровень пористости.

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Людям с низким и высоким уровнем пористости сложнее найти необходимый баланс влаги, поскольку их волосы страдают от ее потери. Для них необходимы увлажняющие средства, содержащие масла, к примеру жожоба, ши. В зависимости от типа волос, масла следует использовать с осторожностью или вообще отказаться от их применения, чтобы предотвратить утяжеление волос.

Сухие волосы, а также волнистые необходимо увлажнять ежедневно, поскольку натуральные масла, вырабатываемые кожей головы, не всегда достигают волосяного стержня.

Укладка

Даже если вы не злоупотребляете тепловыми приборами, вы как минимум расчесываете волосы, чтобы распутать после мытья. Используйте для этого редкую расческу из натуральной древесины. Она позволит бережно распутать волосы.

Если вы пытаетесь за ночь создать прическу, к примеру заплетаете косы, используете бигуди, вам потребуется фиксирующий продукт. Старайтесь избегать средств, содержащих алкоголь, особенно это касается сухих волос.

Еще несколько советов по уходу за волосами

Даже когда вы имеете представление об основах ухода за волосами, всегда следует прислушиваться к советам и рекомендациям специалистов, которые помогут сделать их крепче и здоровее.

Вода для мытья волос не должна быть слишком горячей

Наверное, для многих заманчиво вымыть голову в приятном горячем душе, но делать этого не стоит. Необходимо использовать для мытья волос теплую воду, а прохладную – для ополаскивания. Горячая вода излишне раскрывает кутикулу, что приводит к вымыванию влаги из стержня волоса.

Регулярно подстригайте кончики волос

Все, кто имеет длинные волосы, дорожат каждым их сантиметром. Но иногда необходимо смириться с тем, что регулярная стрижка полезна для здоровья волос. Знаменитый стилист и парикмахер Ким Кимбл рекомендует подстригать кончики каждые 3-4 месяца.

Регулярные стрижки ускоряют рост, активизируют появление новых волос у корней и предотвращают появление секущихся кончиков, которые тормозят рост прядей.

Реже используйте тепловые инструменты

Бесспорно, фены, утюжки, плойки помогают быстро создавать оригинальные прически, но они вредят волосам. Сведите использование таких инструментов к минимуму: установите все приборы для тепловой укладки на более низкую температуру. В этом случае вам потребуется немного больше времени, чтобы высушить, завить или выпрямить пряди, но они будут вам благодарны за это.

Не забывайте о коже головы

Большинство из нас основное внимание уделяют волосам, забывая о том, что здоровая кожа головы является ключом к созданию красивой шевелюры. Нанесение на волосы любимого шампуня и массаж головы с помощью массажной щетки 2 раза в месяц глубоко очистят кожу головы. Также можно использовать специальные скрабы.