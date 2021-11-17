“Хочу надеяться, что его смерти никто не желает”. Сын Саакашвили обратился к властям Грузии

“Я всегда был далек от политики и сейчас обращаюсь к вам как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне считал, что ему создадут соответствующие условия и будут обращаться достойно, и что его здоровью не будет грозить опасность. Но произошло то, что произошло, все мы увидели то, что увидели. Лично я был ошеломлен. Сначала – тем, что его не перевели в клинику, затем – тем, что оскорбили его честь, а потом – теми ужасными кадрами, которые, наверное, никогда не сотрутся из моей памяти”, – сказал Эдуард Саакашвили, перевод опубликовало издание “Новости-Грузия”.

Сын экс-президента, обращаясь к сторонникам нынешней власти Грузии, отметил, что понимает: у них есть претензии к его отцу. Он выразил надежду на то, что настанет время, когда общество Грузии “вместе, объективно и сбалансированно оценит прошлое”.

“Но то, что происходит сейчас, уже вышло за рамки политического правосудия и превратилось в очень опасное и уродливое сведение счетов. Налицо в лучшем случае халатность, а в худшем – умышленное убийство. Власти могут несколькими простыми шагами решить существующую проблему и убрать ту опасность, которая угрожает здоровью моего отца. Хочу надеяться, что его смерть никого не устраивает и никто этого не желает. Поэтому от своего имени и от имени своего брата и матери прошу вас: переведите Михаила Саакашвили в гражданскую клинику”, – добавил он.

https://www.facebook.com/aprofile/videos/626671315446533/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили в тот же день, реагируя на первый призыв ЕСПЧ прекратить голодовку (о нем стало известно 11 ноября), заявил, что готов пойти на такой шаг, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября ЕСПЧ снова призвал Саакашвили прекратить голодовку. Суд также призвал власти Грузии оказать медицинскую помощь и обеспечить безопасность экс-президента, признав, что ему грозит риск нанесения необратимого вреда.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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