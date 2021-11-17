 

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина – полиция

17.11.2021, 1:32, Новости дня
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В полицию поступило сообщение, что на улице Мельниченко неизвестный стрелял из автомобиля в мужчину.

Пострадавшему оказывали помощь медики. Полиция объявила специальную операцию.

Источники “Украинской правды” в правоохранительных органах сообщили, что пострадавший – ранее судимый гражданин Грузии. Стрелок попал в него трижды, его состояние – критическое.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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