В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина – полиция

В полицию поступило сообщение, что на улице Мельниченко неизвестный стрелял из автомобиля в мужчину.

Пострадавшему оказывали помощь медики. Полиция объявила специальную операцию.

Источники “Украинской правды” в правоохранительных органах сообщили, что пострадавший – ранее судимый гражданин Грузии. Стрелок попал в него трижды, его состояние – критическое.

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