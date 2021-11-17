Кива заявил, что он больше не кандидат наук

“Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны”, – заявил политик.

По его утверждениям, это “очередной формальный повод власти его дискредитировать”.

“Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям”, – заявил он.

Кива намерен обжаловать решение Минобразования, а также решение министра внутренних дел Дениса Монастырского лишить его права на наградное оружие, о котором глава МВД объявил 16 ноября.

Контекст:

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.

В сентябре Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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